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Страны БРИКС подтвердили приверженность международному праву - РИА Новости, 24.08.2023
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11:54 24.08.2023 (обновлено: 11:57 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/briks-1891936581.html
Страны БРИКС подтвердили приверженность международному праву
Страны БРИКС подтвердили приверженность международному праву - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС подтвердили приверженность международному праву
Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность международному праву, в том числе принципам, прописанным в Уставе ООН, сообщается в декларации, принятой по итогам РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:54
2023-08-24T11:57
в мире
россия
йоханнесбург
китай
владимир путин
сергей лавров
брикс
оон
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность международному праву, в том числе принципам, прописанным в Уставе ООН, сообщается в декларации, принятой по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. "Мы подтверждаем нашу приверженность инклюзивному многостороннему подходу и поддержке международного права, в том числе целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН как его незаменимой основе, а также центральной роли ООН в международной системе", - говорится в документе. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.
https://ria.ru/20230824/briks-1891935416.html
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в мире, россия, йоханнесбург, китай, владимир путин, сергей лавров, брикс, оон
В мире, Россия, Йоханнесбург, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС, ООН
Страны БРИКС подтвердили приверженность международному праву

Страны БРИКС подтвердили приверженность принципам, прописанным в Уставе ООН

© AFP 2023 / Marco LongariСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / Marco Longari
Саммит БРИКС в ЮАР
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность международному праву, в том числе принципам, прописанным в Уставе ООН, сообщается в декларации, принятой по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге.
"Мы подтверждаем нашу приверженность инклюзивному многостороннему подходу и поддержке международного права, в том числе целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН как его незаменимой основе, а также центральной роли ООН в международной системе", - говорится в документе.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
БРИКС призвало привлекать развивающиеся страны в мировые организации
11:51
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим
11:23
 
В миреРоссияЙоханнесбургКитайВладимир ПутинСергей ЛавровБРИКСООН
 
 
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