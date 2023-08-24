https://ria.ru/20230824/briks-1891936581.html
Страны БРИКС подтвердили приверженность международному праву
Страны БРИКС подтвердили приверженность международному праву - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС подтвердили приверженность международному праву
Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность международному праву, в том числе принципам, прописанным в Уставе ООН, сообщается в декларации, принятой по итогам РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:54
2023-08-24T11:54
2023-08-24T11:57
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность международному праву, в том числе принципам, прописанным в Уставе ООН, сообщается в декларации, принятой по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. "Мы подтверждаем нашу приверженность инклюзивному многостороннему подходу и поддержке международного права, в том числе целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН как его незаменимой основе, а также центральной роли ООН в международной системе", - говорится в документе. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, йоханнесбург, китай, владимир путин, сергей лавров, брикс, оон
В мире, Россия, Йоханнесбург, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС, ООН
Страны БРИКС подтвердили приверженность международному праву
Страны БРИКС подтвердили приверженность принципам, прописанным в Уставе ООН
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность международному праву, в том числе принципам, прописанным в Уставе ООН, сообщается в декларации, принятой по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге.
"Мы подтверждаем нашу приверженность инклюзивному многостороннему подходу и поддержке международного права, в том числе целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН как его незаменимой основе, а также центральной роли ООН в международной системе", - говорится в документе.
БРИКС призвало привлекать развивающиеся страны в мировые организации
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая
, Индии
, Бразилии
и ЮАР
, Россию
представляет глава МИД Сергей Лавров
. Президент России Владимир Путин
участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.
Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим