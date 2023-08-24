https://ria.ru/20230824/briks-1891936581.html

Страны БРИКС подтвердили приверженность международному праву

Страны БРИКС подтвердили приверженность международному праву - РИА Новости, 24.08.2023

Страны БРИКС подтвердили приверженность международному праву

Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность международному праву, в том числе принципам, прописанным в Уставе ООН, сообщается в декларации, принятой по итогам РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:54

2023-08-24T11:54

2023-08-24T11:57

в мире

россия

йоханнесбург

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владимир путин

сергей лавров

брикс

оон

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность международному праву, в том числе принципам, прописанным в Уставе ООН, сообщается в декларации, принятой по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. "Мы подтверждаем нашу приверженность инклюзивному многостороннему подходу и поддержке международного права, в том числе целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН как его незаменимой основе, а также центральной роли ООН в международной системе", - говорится в документе. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение.

https://ria.ru/20230824/briks-1891935416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, йоханнесбург, китай, владимир путин, сергей лавров, брикс, оон