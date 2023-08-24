https://ria.ru/20230824/briks-1891931569.html

Путин назвал решение по расширению БРИКС непростым

Путин назвал решение по расширению БРИКС непростым - РИА Новости, 24.08.2023

Путин назвал решение по расширению БРИКС непростым

Президент РФ Владимир Путин назвал решение по расширению БРИКС непростым и поздравил новых членов организации. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:38

2023-08-24T11:38

2023-08-24T11:38

в мире

россия

юар

аргентина

владимир путин

сирил рамафоса

сергей лавров

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891929112_0:334:3046:2047_1920x0_80_0_0_47bf120e7941a2e36a144a796dde25d9.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал решение по расширению БРИКС непростым и поздравил новых членов организации. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что лидеры стран БРИКС по итогам саммита в ЮАР приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. "Хотел бы поблагодарить наших южноафриканских друзей за то, что они сделали в ходе совместной работы, имею в виду работу по согласованию деклараций. Должен отметить, что, как выяснилось, эта работа была непростой", - заявил Путин в ходе саммита БРИКС, говоря о проделанной работе, в том числе по расширению альянса. Он также поздравил новых членов организации. "Хотел бы поздравить новых наших членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году, и хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали, по расширению влияния БРИКС в мире", - сказал Путин. "Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали по расширению влияния БРИКС в мире. Имею в виду налаживание практической работы с новыми членами организации и с теми, кто будет работать в сфере БРИКС в качестве аутрич с нашими партнерами, которые так или иначе уделяют внимание сотрудничеству с нашей организацией и хотели бы с нами вместе работать", - сказал Путин, выступая на XV саммите БРИКС.Путин добавил, что "в контакте со всеми партнерами" будет определяться, как эту работу организовать."И в ходе этих совместных дискуссий на уровне министров иностранных дел других ведомств выстроим соответствующий регламент с тем, чтобы роль и значение БРИКС в мире продолжали расти", - пояснил глава государства.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230824/briks-1891925300.html

https://ria.ru/20230824/briks-1891923349.html

россия

юар

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, юар, аргентина, владимир путин, сирил рамафоса, сергей лавров, брикс