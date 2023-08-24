https://ria.ru/20230824/briks-1891923349.html

Лидеры БРИКС выработали критерии расширения объединения

Лидеры БРИКС выработали критерии расширения объединения - РИА Новости, 24.08.2023

Лидеры БРИКС выработали критерии расширения объединения

Лидеры БРИКС выработали критерии для возможного принятия новых стран в объединение в будущем, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:09

2023-08-24T11:09

2023-08-24T11:20

в мире

бразилия

россия

китай

луис инасиу лула да силва

сергей лавров

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лидеры БРИКС выработали критерии для возможного принятия новых стран в объединение в будущем, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Мы приняли критерии для новых членов (БРИКС - ред.), которые могут в будущем присоединиться к объединению", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Он отметил, что БРИКС приветствует в своих рядах Саудовскую Аравию, Аргентину, Египет, ОАЭ, Иран и Эфиопию. По его словам, сейчас ВВП БРИКС составит 37% от глобального ВВП, а также на долю БРИКС будет приходиться 46% глобального населения. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили еще 23 государства.

https://ria.ru/20230824/indiya-1891922185.html

https://ria.ru/20230824/briks-1891922031.html

бразилия

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, россия, китай, луис инасиу лула да силва, сергей лавров, владимир путин, брикс