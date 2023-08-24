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Лидеры БРИКС выработали критерии расширения объединения - РИА Новости, 24.08.2023
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11:09 24.08.2023 (обновлено: 11:20 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/briks-1891923349.html
Лидеры БРИКС выработали критерии расширения объединения
Лидеры БРИКС выработали критерии расширения объединения - РИА Новости, 24.08.2023
Лидеры БРИКС выработали критерии расширения объединения
Лидеры БРИКС выработали критерии для возможного принятия новых стран в объединение в будущем, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:09
2023-08-24T11:20
в мире
бразилия
россия
китай
луис инасиу лула да силва
сергей лавров
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лидеры БРИКС выработали критерии для возможного принятия новых стран в объединение в будущем, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Мы приняли критерии для новых членов (БРИКС - ред.), которые могут в будущем присоединиться к объединению", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Он отметил, что БРИКС приветствует в своих рядах Саудовскую Аравию, Аргентину, Египет, ОАЭ, Иран и Эфиопию. По его словам, сейчас ВВП БРИКС составит 37% от глобального ВВП, а также на долю БРИКС будет приходиться 46% глобального населения. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили еще 23 государства.
https://ria.ru/20230824/indiya-1891922185.html
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в мире, бразилия, россия, китай, луис инасиу лула да силва, сергей лавров, владимир путин, брикс
В мире, Бразилия, Россия, Китай, Луис Инасиу Лула да Силва, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Лидеры БРИКС выработали критерии расширения объединения

Глава Бразилии: лидеры БРИКС выработали критерии для принятия новых членов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лидеры БРИКС выработали критерии для возможного принятия новых стран в объединение в будущем, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Мы приняли критерии для новых членов (БРИКС - ред.), которые могут в будущем присоединиться к объединению", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Индия приветствовала расширение БРИКС, заявил Моди
11:06
Он отметил, что БРИКС приветствует в своих рядах Саудовскую Аравию, Аргентину, Египет, ОАЭ, Иран и Эфиопию. По его словам, сейчас ВВП БРИКС составит 37% от глобального ВВП, а также на долю БРИКС будет приходиться 46% глобального населения.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили еще 23 государства.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Рамафоса прокомментировал прием новых членов в БРИКС
11:05
 
В миреБразилияРоссияКитайЛуис Инасиу Лула да СилваСергей ЛавровВладимир ПутинБРИКС
 
 
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