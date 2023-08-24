https://ria.ru/20230824/briks-1891922031.html
Рамафоса прокомментировал прием новых членов в БРИКС
Рамафоса прокомментировал прием новых членов в БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
Рамафоса прокомментировал прием новых членов в БРИКС
Прием новых членов в БРИКС является первой фазой процесса расширения альянса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:05
2023-08-24T11:05
2023-08-24T11:15
юар
брикс
сирил рамафоса
в мире
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Прием новых членов в БРИКС является первой фазой процесса расширения альянса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.Ранее сообщалось, что лидеры стран БРИКС по итогам саммита в ЮАР приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса."Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения. Другие фазы последуют", - заявил Рамафоса в ходе выступления на саммите.
https://ria.ru/20230824/briks-1891920573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, брикс, сирил рамафоса, в мире
ЮАР, БРИКС, Сирил Рамафоса, В мире
Рамафоса прокомментировал прием новых членов в БРИКС
Рамафоса: прием новых членов в БРИКС станет первой фазой расширения группы