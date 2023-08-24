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Рамафоса прокомментировал прием новых членов в БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
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11:05 24.08.2023 (обновлено: 11:15 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/briks-1891922031.html
Рамафоса прокомментировал прием новых членов в БРИКС
Рамафоса прокомментировал прием новых членов в БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
Рамафоса прокомментировал прием новых членов в БРИКС
Прием новых членов в БРИКС является первой фазой процесса расширения альянса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:05
2023-08-24T11:15
юар
брикс
сирил рамафоса
в мире
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Прием новых членов в БРИКС является первой фазой процесса расширения альянса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.Ранее сообщалось, что лидеры стран БРИКС по итогам саммита в ЮАР приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса."Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения. Другие фазы последуют", - заявил Рамафоса в ходе выступления на саммите.
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юар, брикс, сирил рамафоса, в мире
ЮАР, БРИКС, Сирил Рамафоса, В мире
Рамафоса прокомментировал прием новых членов в БРИКС

Рамафоса: прием новых членов в БРИКС станет первой фазой расширения группы

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. 24 августа 2023
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. 24 августа 2023
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Прием новых членов в БРИКС является первой фазой процесса расширения альянса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Ранее сообщалось, что лидеры стран БРИКС по итогам саммита в ЮАР приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.
"Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения. Другие фазы последуют", - заявил Рамафоса в ходе выступления на саммите.
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совместном заседании лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Путин отметил дипломатическое искусство Рамафосы на саммите БРИКС
11:00
 
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