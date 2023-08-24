https://ria.ru/20230824/briks-1891922031.html

Рамафоса прокомментировал прием новых членов в БРИКС

Рамафоса прокомментировал прием новых членов в БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023

Рамафоса прокомментировал прием новых членов в БРИКС

Прием новых членов в БРИКС является первой фазой процесса расширения альянса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:05

2023-08-24T11:05

2023-08-24T11:15

юар

брикс

сирил рамафоса

в мире

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Прием новых членов в БРИКС является первой фазой процесса расширения альянса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.Ранее сообщалось, что лидеры стран БРИКС по итогам саммита в ЮАР приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса."Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения. Другие фазы последуют", - заявил Рамафоса в ходе выступления на саммите.

https://ria.ru/20230824/briks-1891920573.html

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юар, брикс, сирил рамафоса, в мире