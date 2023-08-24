Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил дипломатическое искусство Рамафосы на саммите БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 24.08.2023 (обновлено: 11:31 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/briks-1891920573.html
Путин отметил дипломатическое искусство Рамафосы на саммите БРИКС
Путин отметил дипломатическое искусство Рамафосы на саммите БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
Путин отметил дипломатическое искусство Рамафосы на саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса проявил дипломатическое искусство при обсуждении вопросов расширения... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:00
2023-08-24T11:31
владимир путин
брикс
юар
сирил рамафоса
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891921062_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_5ad713e9fda14ca1ed78437ec62b1885.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса проявил дипломатическое искусство при обсуждении вопросов расширения объединения.Как стало известно в четверг, Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят в БРИКС, полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024."Президент Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС", - сказал Путин, который принимает участие в саммите по видеосвязи.
юар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891921062_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86f0d9322865a42e145a3b8578be4adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, брикс, юар, сирил рамафоса, россия
Владимир Путин, БРИКС, ЮАР, Сирил Рамафоса, Россия
Путин отметил дипломатическое искусство Рамафосы на саммите БРИКС

Путин: Рамафоса проявил дипломатическое искусство на обсуждении расширения БРИКС

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совместном заседании лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций. 24 августа 2023
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совместном заседании лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совместном заседании лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций. 24 августа 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса проявил дипломатическое искусство при обсуждении вопросов расширения объединения.
Как стало известно в четверг, Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят в БРИКС, полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024.
"Президент Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС", - сказал Путин, который принимает участие в саммите по видеосвязи.
Как прошел первый день саммита БРИКС в ЮАР
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
1 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоса принимают участие в церемонии подписания соглашения министрами своих кабинетов в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

© AP Photo / Themba Hadebe
2 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

Женщины стоят на балконе с видом на конференц-центр Сэндтон в преддверии саммита БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
3 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

Трансляция обращения президента РФ Владимира Путина к участникам бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

Журналисты работают в медиа-центре конференц-центра Сэндтон во время саммита БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
5 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран — участниц БРИКС.

Участник бизнес-форума фотографируется у флагов стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге

Гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран — участниц БРИКС.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

Председатель КНР Си Цзиньпин получает орден Южной Африки от президента Сирила Рамафосы в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

© AP Photo / Themba Hadebe
7 из 12
© МИД РФ | Перейти в медиабанк

Заседание совета министров иностранных дел БРИКС.

Заседание Совета министров иностранных дел БРИКС в ЮАР. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной

Заседание совета министров иностранных дел БРИКС.

© МИД РФ
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

Приветственная инсталляция у конференц-центра Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

Президент ЮАР Сирил Рамафоса общается с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время саммита БРИКС 2023 года в Конференц-центре Сэндтон в Йоханнесбурге

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
10 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Саммит будет продолжаться еще два дня.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожимает руку министру торговли Китая Ван Вэньтао на саммите БРИКС 2023 года в Конференц-центре Сэндтон в Йоханнесбурге

Саммит будет продолжаться еще два дня.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
11 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания в преддверии церемонии приветствия государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

© AP Photo / Themba Hadebe
12 из 12

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
1 из 12

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

© AP Photo / Themba Hadebe
2 из 12

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
3 из 12

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
5 из 12

Гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран — участниц БРИКС.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 12

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

© AP Photo / Themba Hadebe
7 из 12

Заседание совета министров иностранных дел БРИКС.

© МИД РФ
Перейти в медиабанк
8 из 12

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
10 из 12

Саммит будет продолжаться еще два дня.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
11 из 12

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

© AP Photo / Themba Hadebe
12 из 12
 
Владимир ПутинБРИКСЮАРСирил РамафосаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала