https://ria.ru/20230824/briks-1891920573.html

Путин отметил дипломатическое искусство Рамафосы на саммите БРИКС

Путин отметил дипломатическое искусство Рамафосы на саммите БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023

Путин отметил дипломатическое искусство Рамафосы на саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса проявил дипломатическое искусство при обсуждении вопросов расширения... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:00

2023-08-24T11:00

2023-08-24T11:31

владимир путин

брикс

юар

сирил рамафоса

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891921062_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_5ad713e9fda14ca1ed78437ec62b1885.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса проявил дипломатическое искусство при обсуждении вопросов расширения объединения.Как стало известно в четверг, Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят в БРИКС, полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024."Президент Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС", - сказал Путин, который принимает участие в саммите по видеосвязи.

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, брикс, юар, сирил рамафоса, россия