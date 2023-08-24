https://ria.ru/20230824/briks-1891916601.html
БРИКС обеспокоено конфликтами в мире, заявил глава ЮАР
БРИКС обеспокоено конфликтами в мире, заявил глава ЮАР - РИА Новости, 24.08.2023
БРИКС обеспокоено конфликтами в мире, заявил глава ЮАР
Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Союз БРИКС обеспокоен конфликтами в мире, и подтверждает, что выступает за мирное решение. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:49
2023-08-24T10:49
2023-08-24T11:03
в мире
юар
брикс
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Союз БРИКС обеспокоен конфликтами в мире, и подтверждает, что выступает за мирное решение."Мы очень обеспокоены конфликтами в мире... Мы выступаем за мирное решение конфликтов... с помощью диалога", - заявил он на саммите БРИКС.
https://ria.ru/20230824/valyuta-1891920484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, брикс
БРИКС обеспокоено конфликтами в мире, заявил глава ЮАР
Президент ЮАР: БРИКС выступает за мирное решение конфликтов
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Союз БРИКС обеспокоен конфликтами в мире, и подтверждает, что выступает за мирное решение.
"Мы очень обеспокоены конфликтами в мире... Мы выступаем за мирное решение конфликтов... с помощью диалога", - заявил он на саммите БРИКС.
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