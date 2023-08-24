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БРИКС обеспокоено конфликтами в мире, заявил глава ЮАР - РИА Новости, 24.08.2023
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10:49 24.08.2023 (обновлено: 11:03 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/briks-1891916601.html
БРИКС обеспокоено конфликтами в мире, заявил глава ЮАР
БРИКС обеспокоено конфликтами в мире, заявил глава ЮАР - РИА Новости, 24.08.2023
БРИКС обеспокоено конфликтами в мире, заявил глава ЮАР
Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Союз БРИКС обеспокоен конфликтами в мире, и подтверждает, что выступает за мирное решение. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:49
2023-08-24T11:03
в мире
юар
брикс
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Союз БРИКС обеспокоен конфликтами в мире, и подтверждает, что выступает за мирное решение."Мы очень обеспокоены конфликтами в мире... Мы выступаем за мирное решение конфликтов... с помощью диалога", - заявил он на саммите БРИКС.
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в мире, юар, брикс
В мире, ЮАР, БРИКС
БРИКС обеспокоено конфликтами в мире, заявил глава ЮАР

Президент ЮАР: БРИКС выступает за мирное решение конфликтов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Союз БРИКС обеспокоен конфликтами в мире, и подтверждает, что выступает за мирное решение.
"Мы очень обеспокоены конфликтами в мире... Мы выступаем за мирное решение конфликтов... с помощью диалога", - заявил он на саммите БРИКС.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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