https://ria.ru/20230824/briks-1891916601.html

БРИКС обеспокоено конфликтами в мире, заявил глава ЮАР

БРИКС обеспокоено конфликтами в мире, заявил глава ЮАР - РИА Новости, 24.08.2023

БРИКС обеспокоено конфликтами в мире, заявил глава ЮАР

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Союз БРИКС обеспокоен конфликтами в мире, и подтверждает, что выступает за мирное решение. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:49

2023-08-24T10:49

2023-08-24T11:03

в мире

юар

брикс

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Союз БРИКС обеспокоен конфликтами в мире, и подтверждает, что выступает за мирное решение."Мы очень обеспокоены конфликтами в мире... Мы выступаем за мирное решение конфликтов... с помощью диалога", - заявил он на саммите БРИКС.

https://ria.ru/20230824/valyuta-1891920484.html

юар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юар, брикс