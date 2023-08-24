https://ria.ru/20230824/briks-1891881490.html

Пушков раскрыл, чем БРИКС напугал США

Пушков раскрыл, чем БРИКС напугал США - РИА Новости, 24.08.2023

Пушков раскрыл, чем БРИКС напугал США

Администрация США пытается сохранить лицо, заявляя, что не видит в БРИКС геополитического конкурента, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T06:07

2023-08-24T06:07

2023-08-24T11:04

в мире

россия

сша

китай

алексей пушков

джейк салливан

брикс

g7

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Администрация США пытается сохранить лицо, заявляя, что не видит в БРИКС геополитического конкурента, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.Как ранее заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, США не видят в БРИКС потенциального геополитического соперника."Администрация США пытается сохранить лицо, заявив, что не рассматривает БРИКС как геополитического соперника. Однако очевидно, что БРИКС, не будучи G7, с неизбежностью будет играть геополитическую роль", — заявил Пушков.По его мнению, единодушный отказ стран — членов БРИКС и всех кандидатов в блок поддержать санкции Запада против России "уже есть акт геополитики". "Как и призывы отказаться от доллара во взаимных расчетах", — добавил сенатор.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства.

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россия

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в мире, россия, сша, китай, алексей пушков, джейк салливан, брикс, g7