https://ria.ru/20230824/briks-1891876265.html

СМИ назвали новых участников БРИКС

СМИ назвали новых участников БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023

СМИ назвали новых участников БРИКС

Новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, сообщает бразильский новостной портал UOL со ссылкой на проект итогового... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T04:00

2023-08-24T04:00

2023-08-24T10:27

аргентина

иран

юар

наледи пандор

брикс

сергей лавров

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, сообщает бразильский новостной портал UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита.По его данным, новые страны-участницы были распределены по географическому принципу. "БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран... В окончательный список страны вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет", - говорится в сообщении.По информации портала, для соблюдения географического баланса в список может быть включена еще одна африканская страна.Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС договорилась по вопросу о расширении, приняв документ, в котором изложены его принципы.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230823/sammit-1891835262.html

https://ria.ru/20230823/briks-1891776783.html

аргентина

иран

юар

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аргентина, иран, юар, наледи пандор, брикс, сергей лавров, владимир путин, в мире