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СМИ назвали новых участников БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
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04:00 24.08.2023 (обновлено: 10:27 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/briks-1891876265.html
СМИ назвали новых участников БРИКС
СМИ назвали новых участников БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
СМИ назвали новых участников БРИКС
Новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, сообщает бразильский новостной портал UOL со ссылкой на проект итогового... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T04:00
2023-08-24T10:27
аргентина
иран
юар
наледи пандор
брикс
сергей лавров
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, сообщает бразильский новостной портал UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита.По его данным, новые страны-участницы были распределены по географическому принципу. &quot;БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран... В окончательный список страны вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет&quot;, - говорится в сообщении.По информации портала, для соблюдения географического баланса в список может быть включена еще одна африканская страна.Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС договорилась по вопросу о расширении, приняв документ, в котором изложены его принципы.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230823/sammit-1891835262.html
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аргентина, иран, юар, наледи пандор, брикс, сергей лавров, владимир путин, в мире
Аргентина, Иран, ЮАР, Наледи Пандор, БРИКС, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
СМИ назвали новых участников БРИКС

UOL: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ войдут в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, сообщает бразильский новостной портал UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита.
По его данным, новые страны-участницы были распределены по географическому принципу.
Первый заместитель Генерального секретаря Африканского национального конгресса Паула Моконьяне и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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«

"БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран... В окончательный список страны вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет", - говорится в сообщении.

По информации портала, для соблюдения географического баланса в список может быть включена еще одна африканская страна.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС договорилась по вопросу о расширении, приняв документ, в котором изложены его принципы.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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АргентинаИранЮАРНаледи ПандорБРИКССергей ЛавровВладимир ПутинВ мире
 
 
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