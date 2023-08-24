Рейтинг@Mail.ru
Politico назвала Борреля высоким представителем ЕС по вопросам ошибок - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 24.08.2023 (обновлено: 16:30 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/borrel-1892023362.html
Politico назвала Борреля высоким представителем ЕС по вопросам ошибок
Politico назвала Борреля высоким представителем ЕС по вопросам ошибок - РИА Новости, 24.08.2023
Politico назвала Борреля высоким представителем ЕС по вопросам ошибок
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель за четыре года пребывания на посту совершил несколько серьезных дипломатических ошибок, в том числе в общении с российским... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:56
2023-08-24T16:30
в мире
россия
москва
брюссель
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664921_0:0:1870:1052_1920x0_80_0_0_3167664a28f4240296a7d2eddfb3bb8e.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель за четыре года пребывания на посту совершил несколько серьезных дипломатических ошибок, в том числе в общении с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, пишет издание Politico. &quot;За почти четыре года своего пребывания на посту главы внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Жозеп Боррель оставил за собой след дипломатического хаоса: ошибки в Москве, оплошности в Брюсселе и ляпы в Twitter&quot;, — говорится в публикации.Анализируя все ошибки дипломата, издание иронично назвало его "высоким представителем ЕС по вопросам ошибок и оплошностей". Среди самых серьезных оплошностей журналисты перечислили публичное раскрытие прессе секретных планов о поставках истребителей Украине, которое вызвало возмущение официальных лиц ЕС, публикацию конфиденциальных документов в Twitter, а также заявления, расцененные как расистские и сексистские. В частности, Боррель в одном из своих твитов назвал весь остальной мир за пределами ЕС "джунглями", а также заявил, что доволен тем, что испанские футболистки учатся играть в футбол так же, как мужчины. Также отмечается то, что он "безучастно стоял" со время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, когда от него ожидались более решительные действия.
https://ria.ru/20221013/medvedev-1823868243.html
россия
москва
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664921_87:0:1736:1237_1920x0_80_0_0_8600f6a437a0b99225bb2abc86b881a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, брюссель, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, politico
В мире, Россия, Москва, Брюссель, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, Politico
Politico назвала Борреля высоким представителем ЕС по вопросам ошибок

Politico: за четыре года Боррель оставил за собой след дипломатического хаоса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель за четыре года пребывания на посту совершил несколько серьезных дипломатических ошибок, в том числе в общении с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, пишет издание Politico.
«

"За почти четыре года своего пребывания на посту главы внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Жозеп Боррель оставил за собой след дипломатического хаоса: ошибки в Москве, оплошности в Брюсселе и ляпы в Twitter", — говорится в публикации.

Анализируя все ошибки дипломата, издание иронично назвало его "высоким представителем ЕС по вопросам ошибок и оплошностей".
Среди самых серьезных оплошностей журналисты перечислили публичное раскрытие прессе секретных планов о поставках истребителей Украине, которое вызвало возмущение официальных лиц ЕС, публикацию конфиденциальных документов в Twitter, а также заявления, расцененные как расистские и сексистские. В частности, Боррель в одном из своих твитов назвал весь остальной мир за пределами ЕС "джунглями", а также заявил, что доволен тем, что испанские футболистки учатся играть в футбол так же, как мужчины.
Также отмечается то, что он "безучастно стоял" со время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, когда от него ожидались более решительные действия.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Медведев назвал Борреля "увядшей брюссельской капустой"
13 октября 2022, 22:28
 
В миреРоссияМоскваБрюссельЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала