Politico назвала Борреля высоким представителем ЕС по вопросам ошибок
Politico: за четыре года Боррель оставил за собой след дипломатического хаоса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель за четыре года пребывания на посту совершил несколько серьезных дипломатических ошибок, в том числе в общении с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, пишет издание Politico.
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"За почти четыре года своего пребывания на посту главы внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Жозеп Боррель оставил за собой след дипломатического хаоса: ошибки в Москве, оплошности в Брюсселе и ляпы в Twitter", — говорится в публикации.
Анализируя все ошибки дипломата, издание иронично назвало его "высоким представителем ЕС по вопросам ошибок и оплошностей".
Среди самых серьезных оплошностей журналисты перечислили публичное раскрытие прессе секретных планов о поставках истребителей Украине, которое вызвало возмущение официальных лиц ЕС, публикацию конфиденциальных документов в Twitter, а также заявления, расцененные как расистские и сексистские. В частности, Боррель в одном из своих твитов назвал весь остальной мир за пределами ЕС "джунглями", а также заявил, что доволен тем, что испанские футболистки учатся играть в футбол так же, как мужчины.
Также отмечается то, что он "безучастно стоял" со время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, когда от него ожидались более решительные действия.