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В ООН прокомментировали удары украинских дронов по территории России - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 24.08.2023 (обновлено: 18:13 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/ataki-1892056111.html
В ООН прокомментировали удары украинских дронов по территории России
В ООН прокомментировали удары украинских дронов по территории России - РИА Новости, 24.08.2023
В ООН прокомментировали удары украинских дронов по территории России
ООН выражает озабоченность в связи с атаками дронов по территории России и обстрелов ее приграничных регионов, заявила в четверг заместитель генсека всемирной... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:56
2023-08-24T18:13
специальная военная операция на украине
россия
украина
розмари дикарло
нато
оон
владимир путин
европа
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ООН, 24 авг - РИА Новости. ООН выражает озабоченность в связи с атаками дронов по территории России и обстрелов ее приграничных регионов, заявила в четверг заместитель генсека всемирной организации Розмари ДиКарло. "Мы также озабочены возможным эффектом для гражданских лиц в связи с обстрелами российской границы и атаками беспилотников внутри России", - сказала ДиКарло, открывая заседание СБ ООН по Украине. Представитель организации подчеркнула незаконность ударов по гражданской инфраструктуре, а также создании препятствий для оказания гуманитарной помощи нуждающимся. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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россия, украина, розмари дикарло, нато, оон, владимир путин, европа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Розмари ДиКарло, НАТО, ООН, Владимир Путин, Европа
В ООН прокомментировали удары украинских дронов по территории России

Замгенсека ООН выразила озабоченность атаками дронов ВСУ территории России

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА в Белгороде
Последствия атаки БПЛА в Белгороде - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА в Белгороде
Читать ria.ru в
ООН, 24 авг - РИА Новости. ООН выражает озабоченность в связи с атаками дронов по территории России и обстрелов ее приграничных регионов, заявила в четверг заместитель генсека всемирной организации Розмари ДиКарло.
"Мы также озабочены возможным эффектом для гражданских лиц в связи с обстрелами российской границы и атаками беспилотников внутри России", - сказала ДиКарло, открывая заседание СБ ООН по Украине.
Представитель организации подчеркнула незаконность ударов по гражданской инфраструктуре, а также создании препятствий для оказания гуманитарной помощи нуждающимся.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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16 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРозмари ДиКарлоНАТОООНВладимир ПутинЕвропа
 
 
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