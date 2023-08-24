https://ria.ru/20230824/ataki-1892056111.html

В ООН прокомментировали удары украинских дронов по территории России

В ООН прокомментировали удары украинских дронов по территории России - РИА Новости, 24.08.2023

В ООН прокомментировали удары украинских дронов по территории России

ООН выражает озабоченность в связи с атаками дронов по территории России и обстрелов ее приграничных регионов, заявила в четверг заместитель генсека всемирной... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:56

2023-08-24T17:56

2023-08-24T18:13

специальная военная операция на украине

россия

украина

розмари дикарло

нато

оон

владимир путин

европа

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ООН, 24 авг - РИА Новости. ООН выражает озабоченность в связи с атаками дронов по территории России и обстрелов ее приграничных регионов, заявила в четверг заместитель генсека всемирной организации Розмари ДиКарло. "Мы также озабочены возможным эффектом для гражданских лиц в связи с обстрелами российской границы и атаками беспилотников внутри России", - сказала ДиКарло, открывая заседание СБ ООН по Украине. Представитель организации подчеркнула незаконность ударов по гражданской инфраструктуре, а также создании препятствий для оказания гуманитарной помощи нуждающимся. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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россия, украина, розмари дикарло, нато, оон, владимир путин, европа