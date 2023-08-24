https://ria.ru/20230824/abort-1891877173.html

В РПЦ выступили за запрет абортов в частных клиниках

В РПЦ выступили за запрет абортов в частных клиниках - РИА Новости, 24.08.2023

В РПЦ выступили за запрет абортов в частных клиниках

Перелома в демографической ситуации, о необходимости которого заявил президент России, не добиться без запрета абортов в частных клиниках и вывода абортов без... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T04:17

2023-08-24T04:17

2023-08-24T04:17

религия

федор лукьянов

владимир путин

великобритания

франция

архангельская область

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Перелома в демографической ситуации, о необходимости которого заявил президент России, не добиться без запрета абортов в частных клиниках и вывода абортов без медпоказаний из полиса ОМС, так как профилактические меры себя уже исчерпали, считает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Президент России Владимир Путин, вступая во вторник на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил, что ситуация в сфере рождаемости в России "продолжает оставаться сложной": "рождается меньше детей, чем год назад", "мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий". Он напомнил, что во всех субъектах федерации запущены региональные программы по повышению рождаемости, а также попросил федеральное правительство "оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ". Кроме того президент поставил задачу "дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации". "Президент сказал о необходимости именно перелома, то есть действенного и реального улучшения демографической ситуации. Сделать это невозможно без решительных мер, законодательного ограничения абортов, ведь профилактические меры в значительной мере себя исчерпали. Требуется ужесточение государственного контроля и последовательный вывод абортов из частной сферы - запрет делать аборты частным клиникам, а также вывод абортов без медпоказаний из ОМС. Аборт, согласно неизменной позиции Церкви, всегда остаются детоубийством", - заявил Федор Лукьянов РИА Новости. По его словам, профилактика абортов себя "уже во многом исчерпала". "Например, в прошлом году в Архангельской области аборты составляли порядка 40% от потенциальных рождений, хотя в 98% случаев проводились специальные консультации. Об этом же говорит федеральная статистика абортов, которая уже несколько лет держится на отметке около полумиллиона в год. Это полмиллиона нерожденных граждан нашего Отечества - отцов и матерей, докторов, воинов, педагогов, святых подвижников, великих изобретателей и гениальных конструкторов - тех, кого так не хватает сегодня. И этот вопрос очевидно не решается с помощью миграции", - пояснил священник. Он также напомнил, что аборты были законодательно запрещены в Великобритании до 1967 года, во Франции и Австрии - до 1975 года, и Португалии - до 2007 года. "Катастрофический спад рождаемости в европейских странах в значительной степени связан именно с легализацией абортов. Поэтому сегодня нашей стране необходимо отказаться от дурного примера западных соседей", - подчеркнул иерей. По его мнению, частные клиники в России "обогащаются на прерывании беременности", и это "свидетельство нравственного нездоровья общества". "Именно в частных клиниках чаще всего не соблюдаются регламенты по неделе тишины, предабортному консультированию, там женщинам наиболее часто прописывают медикаментозные аборты "на дому", последствием которых могут стать бесплодие, инфекционные хронические заболевания, психические нарушения", - добавил священник. "Позиция Церкви в этом вопросе всегда остается неизменной и основана на полном неприятии греха аборта, а также на защите жизни, духовного и физического здоровья как женщины, так и ребенка, право которого на жизнь относится к категории вечных традиционных ценностей, определяющих жизнеспособность общества", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230725/kontratseptsiya-1886275113.html

https://ria.ru/20230718/abort-1884913153.html

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федор лукьянов, владимир путин, великобритания, франция, архангельская область