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Паломники из России не пострадали от урагана в Мекке - РИА Новости, 23.08.2023
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Религия
 
16:55 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/uragan-1891797802.html
Паломники из России не пострадали от урагана в Мекке
Паломники из России не пострадали от урагана в Мекке - РИА Новости, 23.08.2023
Паломники из России не пострадали от урагана в Мекке
Туроператоры, которые организуют паломничество верующих из России в Мекку (Саудовская Аравия), не сообщали о пострадавших россиянах во время прошедшего там... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:55
2023-08-23T16:55
религия
мекка
россия
альбир крганов
рушан аббясов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Туроператоры, которые организуют паломничество верующих из России в Мекку (Саудовская Аравия), не сообщали о пострадавших россиянах во время прошедшего там урагана, рассказали опрошенные РИА Новости муфтии. Ранее представитель саудовского Национального метеорологического центра Хусейн аль-Кахтани сообщил, что на Мекку в Саудовской Аравии обрушились порывы ветра со скоростью свыше 80 км/ч, сбивая с ног людей, а также опрокидывая тяжелые металлические конструкции. На фоне непогоды власти провинции Мекка в соцсетях в свою очередь сообщили о переводе учебных занятий в школах, колледжах и вузах королевства в дистанционный формат "В Саудовской Аравии сейчас в умре (малом паломничестве к святым местам - ред.) небольшие группы из разных регионов РФ, всего находятся до 300 паломников из России. На данный момент от туроператоров нет данных, что кто-то из российских паломников пострадал", - рассказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов. По его словам, все туроператоры, которые организуют паломнические поездки из России к святыням ислама в Саудовской Аравии, работают и находятся на связи с духовными управлениями мусульман, также от управлений на месте работают представители, которые "тоже передают информацию". "По данным нашего представителя (ДУМ РФ - ред.) россияне не пострадали. Еще у туроператоров есть общий чат, туда сразу скидывают подобную информацию, пока мы не видели сообщений о пострадавших", - уточнил муфтий. Также он посоветовал находящимся в Мекке россиянам не ходить в места паломничества."Лучше переждать это время в гостиницах. Призываем паломников быть осторожными, соблюдать правила безопасности, слушать руководителей групп, воздерживаться от посещения мест, где можно пострадать от стихии, переждать это время и молиться, совершать обряды в гостиницах", - сказал Аббясов.Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов также подтвердил РИА Новости, что пока не поступало данных о пострадавших. "Как мне сейчас сообщил руководитель турагентства, которое от ДСМР организует Хадж и умру, в данный момент наши паломники находятся в Мекке, информация о пострадавших российских паломниках не приходила. Все хорошо", - сказал Крганов."По данным турагентства, которое от ДСМР организует Хадж и умру (малое паломничество к святым местам - ред.), сотрудники комплекса мечети Аль-Харам в Мекке оказывают помощь всем паломникам, особенно помогают женщинам и детям. Организация логистики передвижений и обеспечение безопасности - на высоком уровне", - добавил он.
https://ria.ru/20230823/mekka-1891683854.html
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мекка, россия, альбир крганов, рушан аббясов
Религия, Мекка, Россия, Альбир Крганов, Рушан Аббясов
Паломники из России не пострадали от урагана в Мекке

Муфтий рассказал о ситуации с россиянами во время урагана в Мекке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПаломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Туроператоры, которые организуют паломничество верующих из России в Мекку (Саудовская Аравия), не сообщали о пострадавших россиянах во время прошедшего там урагана, рассказали опрошенные РИА Новости муфтии.
Ранее представитель саудовского Национального метеорологического центра Хусейн аль-Кахтани сообщил, что на Мекку в Саудовской Аравии обрушились порывы ветра со скоростью свыше 80 км/ч, сбивая с ног людей, а также опрокидывая тяжелые металлические конструкции. На фоне непогоды власти провинции Мекка в соцсетях в свою очередь сообщили о переводе учебных занятий в школах, колледжах и вузах королевства в дистанционный формат
Мекка, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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"В Саудовской Аравии сейчас в умре (малом паломничестве к святым местам - ред.) небольшие группы из разных регионов РФ, всего находятся до 300 паломников из России. На данный момент от туроператоров нет данных, что кто-то из российских паломников пострадал", - рассказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов.
По его словам, все туроператоры, которые организуют паломнические поездки из России к святыням ислама в Саудовской Аравии, работают и находятся на связи с духовными управлениями мусульман, также от управлений на месте работают представители, которые "тоже передают информацию".
"По данным нашего представителя (ДУМ РФ - ред.) россияне не пострадали. Еще у туроператоров есть общий чат, туда сразу скидывают подобную информацию, пока мы не видели сообщений о пострадавших", - уточнил муфтий.
Также он посоветовал находящимся в Мекке россиянам не ходить в места паломничества.
"Лучше переждать это время в гостиницах. Призываем паломников быть осторожными, соблюдать правила безопасности, слушать руководителей групп, воздерживаться от посещения мест, где можно пострадать от стихии, переждать это время и молиться, совершать обряды в гостиницах", - сказал Аббясов.
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Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов также подтвердил РИА Новости, что пока не поступало данных о пострадавших.
"Как мне сейчас сообщил руководитель турагентства, которое от ДСМР организует Хадж и умру, в данный момент наши паломники находятся в Мекке, информация о пострадавших российских паломниках не приходила. Все хорошо", - сказал Крганов.
"По данным турагентства, которое от ДСМР организует Хадж и умру (малое паломничество к святым местам - ред.), сотрудники комплекса мечети Аль-Харам в Мекке оказывают помощь всем паломникам, особенно помогают женщинам и детям. Организация логистики передвижений и обеспечение безопасности - на высоком уровне", - добавил он.
 
РелигияМеккаРоссияАльбир КргановРушан Аббясов
 
 
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