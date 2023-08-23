https://ria.ru/20230823/tszinpin-1891759909.html

Си Цзиньпин призвал БРИКС сформировать общую структуру управления ИИ

Си Цзиньпин призвал БРИКС сформировать общую структуру управления ИИ - РИА Новости, 23.08.2023

Си Цзиньпин призвал БРИКС сформировать общую структуру управления ИИ

Искусственный интеллект - новая область, которая может принести риски, странам БРИКС необходимо сформировать общую структуру управления ИИ, заявил председатель... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:00

2023-08-23T15:00

2023-08-23T15:00

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технологии

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владимир путин

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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект - новая область, которая может принести риски, странам БРИКС необходимо сформировать общую структуру управления ИИ, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге. "Искусственный интеллект - это новая область человеческого развития, которая может принести большие возможности, но и риски и вызовы", - сказал Си Цзиньпин. По его словам, страны БРИКС уже договорились начать работу по исследованию искусственного интеллекта. "(Необходимо) продолжить расширять сотрудничество в области искусственного интеллекта, усилить обмен информацией и техническое сотрудничество, совместно работать по предотвращению рисков, на основе широкого консенсуса сформировать структуру управления искусственным интеллектом и стандартов", - сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер также отметил необходимость постоянно повышать безопасность и надежность искусственного интеллекта. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230823/briks-1891759261.html

https://ria.ru/20230818/chernyshenko-1890864115.html

китай

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йоханнесбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, китай, россия, йоханнесбург, сергей лавров, си цзиньпин, владимир путин, брикс