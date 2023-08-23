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Си Цзиньпин призвал БРИКС сформировать общую структуру управления ИИ - РИА Новости, 23.08.2023
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15:00 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/tszinpin-1891759909.html
Си Цзиньпин призвал БРИКС сформировать общую структуру управления ИИ
Си Цзиньпин призвал БРИКС сформировать общую структуру управления ИИ - РИА Новости, 23.08.2023
Си Цзиньпин призвал БРИКС сформировать общую структуру управления ИИ
Искусственный интеллект - новая область, которая может принести риски, странам БРИКС необходимо сформировать общую структуру управления ИИ, заявил председатель... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:00
2023-08-23T15:00
в мире
технологии
китай
россия
йоханнесбург
сергей лавров
си цзиньпин
владимир путин
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект - новая область, которая может принести риски, странам БРИКС необходимо сформировать общую структуру управления ИИ, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге. "Искусственный интеллект - это новая область человеческого развития, которая может принести большие возможности, но и риски и вызовы", - сказал Си Цзиньпин. По его словам, страны БРИКС уже договорились начать работу по исследованию искусственного интеллекта. "(Необходимо) продолжить расширять сотрудничество в области искусственного интеллекта, усилить обмен информацией и техническое сотрудничество, совместно работать по предотвращению рисков, на основе широкого консенсуса сформировать структуру управления искусственным интеллектом и стандартов", - сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер также отметил необходимость постоянно повышать безопасность и надежность искусственного интеллекта. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230823/briks-1891759261.html
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в мире, технологии, китай, россия, йоханнесбург, сергей лавров, си цзиньпин, владимир путин, брикс
В мире, Технологии, Китай, Россия, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, Владимир Путин, БРИКС
Си Цзиньпин призвал БРИКС сформировать общую структуру управления ИИ

Си Цзиньпин считает, что область искусственного интеллекта может нести риски

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект - новая область, которая может принести риски, странам БРИКС необходимо сформировать общую структуру управления ИИ, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге.
"Искусственный интеллект - это новая область человеческого развития, которая может принести большие возможности, но и риски и вызовы", - сказал Си Цзиньпин.
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Си Цзиньпин призвал БРИКС совершенствовать систему глобального управления
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По его словам, страны БРИКС уже договорились начать работу по исследованию искусственного интеллекта.
"(Необходимо) продолжить расширять сотрудничество в области искусственного интеллекта, усилить обмен информацией и техническое сотрудничество, совместно работать по предотвращению рисков, на основе широкого консенсуса сформировать структуру управления искусственным интеллектом и стандартов", - сказал Си Цзиньпин.
Китайский лидер также отметил необходимость постоянно повышать безопасность и надежность искусственного интеллекта.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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В миреТехнологииКитайРоссияЙоханнесбургСергей ЛавровСи ЦзиньпинВладимир ПутинБРИКС
 
 
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