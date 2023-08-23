https://ria.ru/20230823/tszinpin-1891741816.html

Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной

Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной - РИА Новости, 23.08.2023

Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной

Странам БРИКС нужно активно выступать посредником в решении острых вопросов, продвигать политические решения, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:39

2023-08-23T13:39

2023-08-23T14:32

си цзиньпин

китай

в мире

россия

йоханнесбург

сергей лавров

владимир путин

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891752754_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9f5561c43b0969f65986b859676c0d35.jpg

ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Странам БРИКС нужно активно выступать посредником в решении острых вопросов, продвигать политические решения, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на саммите объединения в Йоханнесбурге."Мы должны поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим интересы каждой из сторон, укреплять координацию по основным международным и региональным вопросам, активно выступать посредником в решении острых вопросов, содействовать политическому урегулированию", - заявил китайский лидер.Страны БРИКС должны расширять сотрудничество в области политики и безопасности, поддерживать мир и спокойствие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."Мы должны расширять политическое сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и поддерживать мир и спокойствие", - сказал Си Цзиньпин.Он также отметил, что сегодня сохраняется мышление времен холодной войны, а геополитическая ситуация мрачна."Страны БРИКС должны придерживаться общего направления мирного развития и укреплять стратегическое партнерство", - сказал Си Цзиньпин.По его словам, страны объединения должны эффективно использовать такие механизмы, как встреча министров иностранных дел стран БРИКС и встреча представителей высокого уровня по вопросам безопасности, "чтобы поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга и укреплять координацию по основным международным и региональным вопросам".Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230823/briks-1891740714.html

https://ria.ru/20230823/briks-1891734293.html

китай

россия

йоханнесбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, китай, в мире, россия, йоханнесбург, сергей лавров, владимир путин, брикс