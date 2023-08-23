https://ria.ru/20230823/tszinpin-1891741816.html
Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной
Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной - РИА Новости, 23.08.2023
Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной
Странам БРИКС нужно активно выступать посредником в решении острых вопросов, продвигать политические решения, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:39
2023-08-23T13:39
2023-08-23T14:32
си цзиньпин
китай
в мире
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Странам БРИКС нужно активно выступать посредником в решении острых вопросов, продвигать политические решения, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на саммите объединения в Йоханнесбурге."Мы должны поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим интересы каждой из сторон, укреплять координацию по основным международным и региональным вопросам, активно выступать посредником в решении острых вопросов, содействовать политическому урегулированию", - заявил китайский лидер.Страны БРИКС должны расширять сотрудничество в области политики и безопасности, поддерживать мир и спокойствие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин."Мы должны расширять политическое сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и поддерживать мир и спокойствие", - сказал Си Цзиньпин.Он также отметил, что сегодня сохраняется мышление времен холодной войны, а геополитическая ситуация мрачна."Страны БРИКС должны придерживаться общего направления мирного развития и укреплять стратегическое партнерство", - сказал Си Цзиньпин.По его словам, страны объединения должны эффективно использовать такие механизмы, как встреча министров иностранных дел стран БРИКС и встреча представителей высокого уровня по вопросам безопасности, "чтобы поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга и укреплять координацию по основным международным и региональным вопросам".Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230823/briks-1891740714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, китай, в мире, россия, йоханнесбург, сергей лавров, владимир путин, брикс
Си Цзиньпин, Китай, В мире, Россия, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной
Си Цзиньпин: сегодня сохраняется мышление времен холодной войны
ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Странам БРИКС нужно активно выступать посредником в решении острых вопросов, продвигать политические решения, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на саммите объединения в Йоханнесбурге.
"Мы должны поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим интересы каждой из сторон, укреплять координацию по основным международным и региональным вопросам, активно выступать посредником в решении острых вопросов, содействовать политическому урегулированию", - заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения
Страны БРИКС должны расширять сотрудничество в области политики и безопасности, поддерживать мир и спокойствие, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Мы должны расширять политическое сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и поддерживать мир и спокойствие", - сказал Си Цзиньпин.
Он также отметил, что сегодня сохраняется мышление времен холодной войны, а геополитическая ситуация мрачна.
«
"Страны БРИКС должны придерживаться общего направления мирного развития и укреплять стратегическое партнерство", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам, страны объединения должны эффективно использовать такие механизмы, как встреча министров иностранных дел стран БРИКС и встреча представителей высокого уровня по вопросам безопасности, "чтобы поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга и укреплять координацию по основным международным и региональным вопросам".
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии
, Бразилии
и ЮАР
, Россию
представляет глава МИД РФ Сергей Лавров
. Президент России Владимир Путин
участвовал в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина
, Иран
, Алжир
, Тунис
, Турция
, Саудовская Аравия
, Египет
.
Индия поддержала расширение БРИКС