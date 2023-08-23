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Китай и ЮАР подписали 25 соглашений в различных областях - РИА Новости, 23.08.2023
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05:00 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/soglasheniya-1891642515.html
Китай и ЮАР подписали 25 соглашений в различных областях
Китай и ЮАР подписали 25 соглашений в различных областях - РИА Новости, 23.08.2023
Китай и ЮАР подписали 25 соглашений в различных областях
Китай и ЮАР в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Йоханнесбург подписали 25 соглашений, в том числе об инвестициях в энергетику,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T05:00
2023-08-23T05:00
китай
юар
россия
си цзиньпин
сергей лавров
владимир путин
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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и ЮАР в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Йоханнесбург подписали 25 соглашений, в том числе об инвестициях в энергетику, цифровой индустриализации, пилотируемой космонавтики, сообщает в среду МИД КНР. Си Цзиньпин 21-24 августа находится в ЮАР с государственным визитом и для участия в XV саммите стран БРИКС. В списке подписанных двусторонних документов протокол о намерениях по углублению сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", рамочное соглашение минкоммерции КНР и минэнергетики ЮАР о развитии сотрудничества в области инвестиций в новую энергетику, меморандум о взаимопонимании об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой индустриализации. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области пилотируемых космических полетов, меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по Международной научной лунной станции. Вместе с тем, Китай и ЮАР подписали документы об укреплении сотрудничества в области научно-технических инноваций, об углублении сотрудничества в области голубой экономики, о сотрудничестве в области прямых инвестиций, о сотрудничестве в специальных экономических зонах и индустриальных парках, о содействии зеленой экономике и промышленному развитию, соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и подготовки кадров, о сотрудничестве в области общественного здравоохранения и медицинских наук. Помимо прочего, подписаны рамочное соглашение о сотрудничестве между Государственным банком развития Китая и министерством государственных предприятий ЮАР, меморандум о стратегическом сотрудничестве между Государственной электросетевой сетевой корпорацией Китая и Южноафриканской энергетической компанией. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230612/kitay-1877578148.html
https://ria.ru/20230822/putin-1891622361.html
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китай, юар, россия, си цзиньпин, сергей лавров, владимир путин, брикс
Китай, ЮАР, Россия, Си Цзиньпин, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Китай и ЮАР подписали 25 соглашений в различных областях

МИД КНР: Пекин подписал с ЮАР 25 соглашений в рамках визита Си Цзиньпина

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Флаги стран-участниц группы БРИКС. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и ЮАР в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Йоханнесбург подписали 25 соглашений, в том числе об инвестициях в энергетику, цифровой индустриализации, пилотируемой космонавтики, сообщает в среду МИД КНР.
Си Цзиньпин 21-24 августа находится в ЮАР с государственным визитом и для участия в XV саммите стран БРИКС.
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В списке подписанных двусторонних документов протокол о намерениях по углублению сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", рамочное соглашение минкоммерции КНР и минэнергетики ЮАР о развитии сотрудничества в области инвестиций в новую энергетику, меморандум о взаимопонимании об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой индустриализации.
Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области пилотируемых космических полетов, меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по Международной научной лунной станции.
Вместе с тем, Китай и ЮАР подписали документы об укреплении сотрудничества в области научно-технических инноваций, об углублении сотрудничества в области голубой экономики, о сотрудничестве в области прямых инвестиций, о сотрудничестве в специальных экономических зонах и индустриальных парках, о содействии зеленой экономике и промышленному развитию, соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и подготовки кадров, о сотрудничестве в области общественного здравоохранения и медицинских наук.
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Помимо прочего, подписаны рамочное соглашение о сотрудничестве между Государственным банком развития Китая и министерством государственных предприятий ЮАР, меморандум о стратегическом сотрудничестве между Государственной электросетевой сетевой корпорацией Китая и Южноафриканской энергетической компанией.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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