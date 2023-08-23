https://ria.ru/20230823/pchely-1891803799.html
Во Французской Гвиане женщина погибла в результате нападения пчел-убийц
Во Французской Гвиане женщина погибла в результате нападения пчел-убийц - РИА Новости, 23.08.2023
Во Французской Гвиане женщина погибла в результате нападения пчел-убийц
Женщина 65 лет погибла и еще 13 человек пострадали в результате нападения пчел-убийц на острове, относящемся к территории Французской Гвианы, сообщает... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:19
2023-08-23T17:19
2023-08-23T17:21
в мире
здоровье - общество
французская гвиана
пчелы
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ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Женщина 65 лет погибла и еще 13 человек пострадали в результате нападения пчел-убийц на острове, относящемся к территории Французской Гвианы, сообщает радиостанция Guyane La Première. "34 туриста. Пока они купались... они были атакованы пчелами-убийцами (африканизированными пчелами). Женщина 65 лет погибла на месте", - сообщает радиостанция. Отмечается, что на помощь пострадавшим прибыло судно, а также вертолет жандармерии со специалистами скорой помощи на борту. Четыре человека, включая 4-летнего ребенка, были эвакуированы в больницу города Кайенна (столицы Гвианы) в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет. Еще девять человек находятся в состоянии средней тяжести после нападения пчел.
https://ria.ru/20230819/pchely-1891055094.html
французская гвиана
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, французская гвиана, пчелы
В мире, Здоровье - Общество, Французская Гвиана, пчелы
Во Французской Гвиане женщина погибла в результате нападения пчел-убийц
Guyane La Première: во Французской Гвиане пчелы атаковали людей, погибла женщина