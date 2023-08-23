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Во Французской Гвиане женщина погибла в результате нападения пчел-убийц - РИА Новости, 23.08.2023
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17:19 23.08.2023 (обновлено: 17:21 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/pchely-1891803799.html
Во Французской Гвиане женщина погибла в результате нападения пчел-убийц
Во Французской Гвиане женщина погибла в результате нападения пчел-убийц - РИА Новости, 23.08.2023
Во Французской Гвиане женщина погибла в результате нападения пчел-убийц
Женщина 65 лет погибла и еще 13 человек пострадали в результате нападения пчел-убийц на острове, относящемся к территории Французской Гвианы, сообщает... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:19
2023-08-23T17:21
в мире
здоровье - общество
французская гвиана
пчелы
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ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Женщина 65 лет погибла и еще 13 человек пострадали в результате нападения пчел-убийц на острове, относящемся к территории Французской Гвианы, сообщает радиостанция Guyane La Première. "34 туриста. Пока они купались... они были атакованы пчелами-убийцами (африканизированными пчелами). Женщина 65 лет погибла на месте", - сообщает радиостанция. Отмечается, что на помощь пострадавшим прибыло судно, а также вертолет жандармерии со специалистами скорой помощи на борту. Четыре человека, включая 4-летнего ребенка, были эвакуированы в больницу города Кайенна (столицы Гвианы) в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет. Еще девять человек находятся в состоянии средней тяжести после нападения пчел.
https://ria.ru/20230819/pchely-1891055094.html
французская гвиана
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в мире, здоровье - общество, французская гвиана, пчелы
В мире, Здоровье - Общество, Французская Гвиана, пчелы
Во Французской Гвиане женщина погибла в результате нападения пчел-убийц

Guyane La Première: во Французской Гвиане пчелы атаковали людей, погибла женщина

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкПчелы
Пчелы - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Пчелы. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Женщина 65 лет погибла и еще 13 человек пострадали в результате нападения пчел-убийц на острове, относящемся к территории Французской Гвианы, сообщает радиостанция Guyane La Première.
«
"34 туриста. Пока они купались... они были атакованы пчелами-убийцами (африканизированными пчелами). Женщина 65 лет погибла на месте", - сообщает радиостанция.
Отмечается, что на помощь пострадавшим прибыло судно, а также вертолет жандармерии со специалистами скорой помощи на борту. Четыре человека, включая 4-летнего ребенка, были эвакуированы в больницу города Кайенна (столицы Гвианы) в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет. Еще девять человек находятся в состоянии средней тяжести после нападения пчел.
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