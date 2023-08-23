https://ria.ru/20230823/pchely-1891803799.html

Во Французской Гвиане женщина погибла в результате нападения пчел-убийц

Во Французской Гвиане женщина погибла в результате нападения пчел-убийц - РИА Новости, 23.08.2023

Во Французской Гвиане женщина погибла в результате нападения пчел-убийц

Женщина 65 лет погибла и еще 13 человек пострадали в результате нападения пчел-убийц на острове, относящемся к территории Французской Гвианы, сообщает... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:19

2023-08-23T17:19

2023-08-23T17:21

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ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Женщина 65 лет погибла и еще 13 человек пострадали в результате нападения пчел-убийц на острове, относящемся к территории Французской Гвианы, сообщает радиостанция Guyane La Première. "34 туриста. Пока они купались... они были атакованы пчелами-убийцами (африканизированными пчелами). Женщина 65 лет погибла на месте", - сообщает радиостанция. Отмечается, что на помощь пострадавшим прибыло судно, а также вертолет жандармерии со специалистами скорой помощи на борту. Четыре человека, включая 4-летнего ребенка, были эвакуированы в больницу города Кайенна (столицы Гвианы) в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет. Еще девять человек находятся в состоянии средней тяжести после нападения пчел.

https://ria.ru/20230819/pchely-1891055094.html

французская гвиана

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, французская гвиана, пчелы