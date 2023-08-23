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Сибирь приняла эстафету флага Всероссийского конкурса "Мастер года"

Сибирь приняла эстафету флага Всероссийского конкурса "Мастер года" - РИА Новости, 23.08.2023

Сибирь приняла эстафету флага Всероссийского конкурса "Мастер года"

Церемония Эстафеты флага Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы профессионального образования "Мастер года" прошла в Томске. Сибирский... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:12

2023-08-23T12:12

2023-08-23T13:15

год педагога и наставника

общество

томск

владимир мазур

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Церемония Эстафеты флага Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы профессионального образования "Мастер года" прошла в Томске. Сибирский федеральный округ принял флаг от Уральского федерального округа.Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы СПО, выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогических работников. Эстафета флага Конкурса "Мастер года" стартовала в феврале 2023 года. За это время она успела охватить пять федеральных округов Российской Федерации.В рамках церемонии в Томск прибыли делегации представителей региональных органов исполнительной власти в сфере образования и победителей Конкурса прошлых лет.В Сибирском федеральном округе 500 колледжей и техникумов, в которых обучаются 450 тысяч студентов и работают 22 тысячи педагогов. Томские педагоги два года подряд входили в десятку лучших финалистов конкурса. Это лауреат 2021 года преподаватель Томского индустриального техникума Александра Мазенина и призер 2022 года преподаватель Томского экономико-промышленного колледжа Анна Науменко. Сибирский федеральный округ на федеральном уровне всегда достойно представляют лауреаты и призеры. В 2021 году лауреатом от Алтайского края стал Артем Мртеян, а в 2022 году в десятку лучших вошла Ольга Качина из Республики Хакасия."Подготовка квалифицированных рабочих – один из приоритетов кадровой политики государства. Это задача, которую ставит наш Президент Владимир Владимирович Путин, – подчеркнул в ходе церемонии Владимир Мазур, губернатор Томской области. – В области 33 техникума и колледжа, в которых учится около 30 тысяч студентов, работает более 1 600 педагогов. И нашей системе профессионального образования есть чем гордиться!""Развитие кадрового потенциала и формирование нового поколения высококлассных специалистов, способных отвечать вызовам современной экономики, — один из приоритетов стратегии социально-экономического развития нашей страны. И педагогические работники вносят неоценимый вклад в ее реализацию. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особой значимости профессии педагога. В связи с этим проведение Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" получает особый смысл. Конкурс создает условия для выявления и поощрения талантливых и инициативных специалистов, а также способствует обмену лучшими практиками", — обратился к участникам Виктор Неумывакин, директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения.

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общество, томск, владимир мазур, социальный навигатор, сн_образование