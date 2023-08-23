https://ria.ru/20230823/khram-1891751568.html

ВСУ повредили здание храма при обстреле в Брянской области

ВСУ повредили здание храма при обстреле в Брянской области - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ повредили здание храма при обстреле в Брянской области

Храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских был поврежден в результате обстрела Суземского района Брянской области со стороны Украины, сообщила в среду... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:25

2023-08-23T14:25

2023-08-23T17:29

религия

брянская область

суземский район

вооруженные силы украины

александр богомаз

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских был поврежден в результате обстрела Суземского района Брянской области со стороны Украины, сообщила в среду пресс-служба Брянской епархии на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "22 августа 2023 года обстрелу со стороны ВСУ подверглось граничащее с Украиной село Зерново Суземского района. В результате обстрела пострадал деревянный храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских. Осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания", – говорится в сообщении.Благочинный Суземского благочиния иерей Алексий Серебряков сообщил РИА Новости, что пострадавших мирных жителей после обстрела в Зерново нет, службы в приграничных приходах Брянской епархии из-за опасной обстановки в настоящее время не проводятся.Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на вторник в Брянской области системы РЭБ подавили два украинских дрона. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения отразили атаку украинских диверсантов в Климовском районе.Храм был освящен 30 сентября 2017 года, это первый храм, пострадавший от обстрела со стороны Украины в Брянской епархии, добавили в пресс-службе.Суземский район Брянской области на юге граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам.

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868163315.html

https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891683710.html

брянская область

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брянская область, суземский район, вооруженные силы украины, александр богомаз