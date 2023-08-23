ВСУ повредили здание храма при обстреле в Брянской области
ВСУ повредили здание храма при обстреле Суземского района Брянской области
© Фото : Официальная страница Брянской епархии в ВКонтактеХрам в селе Зерново Брянской области, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ
Храм в селе Зерново Брянской области, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских был поврежден в результате обстрела Суземского района Брянской области со стороны Украины, сообщила в среду пресс-служба Брянской епархии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"22 августа 2023 года обстрелу со стороны ВСУ подверглось граничащее с Украиной село Зерново Суземского района. В результате обстрела пострадал деревянный храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских. Осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания", – говорится в сообщении.
Благочинный Суземского благочиния иерей Алексий Серебряков сообщил РИА Новости, что пострадавших мирных жителей после обстрела в Зерново нет, службы в приграничных приходах Брянской епархии из-за опасной обстановки в настоящее время не проводятся.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на вторник в Брянской области системы РЭБ подавили два украинских дрона. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения отразили атаку украинских диверсантов в Климовском районе.
Храм был освящен 30 сентября 2017 года, это первый храм, пострадавший от обстрела со стороны Украины в Брянской епархии, добавили в пресс-службе.
Суземский район Брянской области на юге граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам.