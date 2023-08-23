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ВСУ повредили здание храма при обстреле в Брянской области - РИА Новости, 23.08.2023
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Религия
 
14:25 23.08.2023 (обновлено: 17:29 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/khram-1891751568.html
ВСУ повредили здание храма при обстреле в Брянской области
ВСУ повредили здание храма при обстреле в Брянской области - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ повредили здание храма при обстреле в Брянской области
Храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских был поврежден в результате обстрела Суземского района Брянской области со стороны Украины, сообщила в среду... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:25
2023-08-23T17:29
религия
брянская область
суземский район
вооруженные силы украины
александр богомаз
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских был поврежден в результате обстрела Суземского района Брянской области со стороны Украины, сообщила в среду пресс-служба Брянской епархии на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "22 августа 2023 года обстрелу со стороны ВСУ подверглось граничащее с Украиной село Зерново Суземского района. В результате обстрела пострадал деревянный храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских. Осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания", – говорится в сообщении.Благочинный Суземского благочиния иерей Алексий Серебряков сообщил РИА Новости, что пострадавших мирных жителей после обстрела в Зерново нет, службы в приграничных приходах Брянской епархии из-за опасной обстановки в настоящее время не проводятся.Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на вторник в Брянской области системы РЭБ подавили два украинских дрона. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения отразили атаку украинских диверсантов в Климовском районе.Храм был освящен 30 сентября 2017 года, это первый храм, пострадавший от обстрела со стороны Украины в Брянской епархии, добавили в пресс-службе.Суземский район Брянской области на юге граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам.
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868163315.html
https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891683710.html
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брянская область, суземский район, вооруженные силы украины, александр богомаз
Религия, Брянская область, Суземский район, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз
ВСУ повредили здание храма при обстреле в Брянской области

ВСУ повредили здание храма при обстреле Суземского района Брянской области

© Фото : Официальная страница Брянской епархии в ВКонтактеХрам в селе Зерново Брянской области, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ
Храм в селе Зерново Брянской области, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Официальная страница Брянской епархии в ВКонтакте
Храм в селе Зерново Брянской области, получивший повреждения в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских был поврежден в результате обстрела Суземского района Брянской области со стороны Украины, сообщила в среду пресс-служба Брянской епархии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"22 августа 2023 года обстрелу со стороны ВСУ подверглось граничащее с Украиной село Зерново Суземского района. В результате обстрела пострадал деревянный храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских. Осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания", – говорится в сообщении.
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27 апреля, 15:23
Благочинный Суземского благочиния иерей Алексий Серебряков сообщил РИА Новости, что пострадавших мирных жителей после обстрела в Зерново нет, службы в приграничных приходах Брянской епархии из-за опасной обстановки в настоящее время не проводятся.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на вторник в Брянской области системы РЭБ подавили два украинских дрона. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения отразили атаку украинских диверсантов в Климовском районе.
Храм был освящен 30 сентября 2017 года, это первый храм, пострадавший от обстрела со стороны Украины в Брянской епархии, добавили в пресс-службе.
Суземский район Брянской области на юге граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам.
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РелигияБрянская областьСуземский районВооруженные силы УкраиныАлександр Богомаз
 
 
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