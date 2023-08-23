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В ЛНР обнаружили более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину - РИА Новости, 23.08.2023
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Религия
 
09:03 23.08.2023 (обновлено: 10:49 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/ikony-1891658015.html
В ЛНР обнаружили более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину
В ЛНР обнаружили более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину - РИА Новости, 23.08.2023
В ЛНР обнаружили более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину
Российские силовики обнаружили в бывшем офисе одной из украинских транспортных компаний на севере Луганской Народной Республики более 100 православных икон,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:03
2023-08-23T10:49
религия
религия
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Российские силовики обнаружили в бывшем офисе одной из украинских транспортных компаний на севере Луганской Народной Республики более 100 православных икон, подготовленных для вывоза, сообщили РИА Новости в ФСБ."Реликвии весной 2022 года предназначались к вывозу представителями вооруженных формирований противника", — сказали в ведомстве.По данным собеседника агентства, украинские военные весной 2022 года, когда шли активные бои на севере республики, планировали вывезти иконы на подконтрольную Киеву территорию и передать частным лицам.Операцию провели сотрудники Управления ФСБ по ЛНР и Управления ФСБ по Южному военному округу.
https://ria.ru/20230821/podzhog-1891261447.html
луганская народная республика
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религия, луганская народная республика, украина
Религия, Религия, Луганская Народная Республика, Украина
В ЛНР обнаружили более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину

ФСБ обнаружила в ЛНР более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину

© РИА Новости / ФСБ РФОдна из икон, обнаруженных УФСБ на севере ЛНР. Кадр видео
Одна из икон, обнаруженных УФСБ на севере ЛНР. Кадр видео
© РИА Новости / ФСБ РФ
Одна из икон, обнаруженных УФСБ на севере ЛНР. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Российские силовики обнаружили в бывшем офисе одной из украинских транспортных компаний на севере Луганской Народной Республики более 100 православных икон, подготовленных для вывоза, сообщили РИА Новости в ФСБ.
"Реликвии весной 2022 года предназначались к вывозу представителями вооруженных формирований противника", — сказали в ведомстве.
По данным собеседника агентства, украинские военные весной 2022 года, когда шли активные бои на севере республики, планировали вывезти иконы на подконтрольную Киеву территорию и передать частным лицам.
Операцию провели сотрудники Управления ФСБ по ЛНР и Управления ФСБ по Южному военному округу.
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