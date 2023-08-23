https://ria.ru/20230823/ikony-1891658015.html

В ЛНР обнаружили более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину

В ЛНР обнаружили более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину - РИА Новости, 23.08.2023

В ЛНР обнаружили более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину

Российские силовики обнаружили в бывшем офисе одной из украинских транспортных компаний на севере Луганской Народной Республики более 100 православных икон,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:03

2023-08-23T09:03

2023-08-23T10:49

религия

религия

луганская народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891657212_6:0:1899:1065_1920x0_80_0_0_10c405984fc09fd2566afc4c749ae681.jpg

ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Российские силовики обнаружили в бывшем офисе одной из украинских транспортных компаний на севере Луганской Народной Республики более 100 православных икон, подготовленных для вывоза, сообщили РИА Новости в ФСБ."Реликвии весной 2022 года предназначались к вывозу представителями вооруженных формирований противника", — сказали в ведомстве.По данным собеседника агентства, украинские военные весной 2022 года, когда шли активные бои на севере республики, планировали вывезти иконы на подконтрольную Киеву территорию и передать частным лицам.Операцию провели сотрудники Управления ФСБ по ЛНР и Управления ФСБ по Южному военному округу.

https://ria.ru/20230821/podzhog-1891261447.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, луганская народная республика, украина