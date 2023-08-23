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В ЛНР обнаружили более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину
В ЛНР обнаружили более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину - РИА Новости, 23.08.2023
В ЛНР обнаружили более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину
Российские силовики обнаружили в бывшем офисе одной из украинских транспортных компаний на севере Луганской Народной Республики более 100 православных икон,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:03
2023-08-23T09:03
2023-08-23T10:49
религия
религия
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Российские силовики обнаружили в бывшем офисе одной из украинских транспортных компаний на севере Луганской Народной Республики более 100 православных икон, подготовленных для вывоза, сообщили РИА Новости в ФСБ."Реликвии весной 2022 года предназначались к вывозу представителями вооруженных формирований противника", — сказали в ведомстве.По данным собеседника агентства, украинские военные весной 2022 года, когда шли активные бои на севере республики, планировали вывезти иконы на подконтрольную Киеву территорию и передать частным лицам.Операцию провели сотрудники Управления ФСБ по ЛНР и Управления ФСБ по Южному военному округу.
https://ria.ru/20230821/podzhog-1891261447.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, луганская народная республика, украина
Религия, Религия, Луганская Народная Республика, Украина
В ЛНР обнаружили более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину
ФСБ обнаружила в ЛНР более ста икон, подготовленных к вывозу на Украину