https://ria.ru/20230823/dollar-1891828108.html

В банке БРИКС заявили, что доллар "запрограммирован" в его ДНК

В банке БРИКС заявили, что доллар "запрограммирован" в его ДНК - РИА Новости, 23.08.2023

В банке БРИКС заявили, что доллар "запрограммирован" в его ДНК

Финансовый директор Нового банка развития БРИКС Лесли Маасдорп заявил, что, несмотря на планы увеличить до 30% финансирование в валютах стран-членов... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:48

2023-08-23T18:48

2023-08-23T18:48

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Финансовый директор Нового банка развития БРИКС Лесли Маасдорп заявил, что, несмотря на планы увеличить до 30% финансирование в валютах стран-членов объединения, доллар остается валютой, которая "запрограммирована" в ДНК банка. "Большая часть финансирования банка - около 70% - по-прежнему будет номинирована в долларах… Капитал банка выражен в долларах США. Наша валюта отчетности – доллары США. Таким образом, доллар запрограммирован в ДНК банка", - цитирует агентство Блумберг заявление финансового директора банка БРИКС. Маасдорп подтвердил, что Новый банк развития намерен увеличить долю финансирования банка в национальных валютах до 30%. Согласно данным Блумберг, сейчас этот показатель ниже 20%. Ранее глава банка Дилма Роуссефф заявила, что кредитование в местной валюте позволит заемщикам избегать валютных рисков и колебаний процентных ставок в США. Кроме того, Роуссефф сообщила о планах банка БРИКС начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии в рамках плана по снижению зависимости от доллара. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

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экономика, юар, сша, брикс, новый банк развития, бразилия, в мире