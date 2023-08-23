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В банке БРИКС заявили, что доллар "запрограммирован" в его ДНК - РИА Новости, 23.08.2023
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18:48 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/dollar-1891828108.html
В банке БРИКС заявили, что доллар "запрограммирован" в его ДНК
В банке БРИКС заявили, что доллар "запрограммирован" в его ДНК - РИА Новости, 23.08.2023
В банке БРИКС заявили, что доллар "запрограммирован" в его ДНК
Финансовый директор Нового банка развития БРИКС Лесли Маасдорп заявил, что, несмотря на планы увеличить до 30% финансирование в валютах стран-членов... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:48
2023-08-23T18:48
экономика
юар
сша
брикс
новый банк развития
бразилия
в мире
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Финансовый директор Нового банка развития БРИКС Лесли Маасдорп заявил, что, несмотря на планы увеличить до 30% финансирование в валютах стран-членов объединения, доллар остается валютой, которая "запрограммирована" в ДНК банка. "Большая часть финансирования банка - около 70% - по-прежнему будет номинирована в долларах… Капитал банка выражен в долларах США. Наша валюта отчетности – доллары США. Таким образом, доллар запрограммирован в ДНК банка", - цитирует агентство Блумберг заявление финансового директора банка БРИКС. Маасдорп подтвердил, что Новый банк развития намерен увеличить долю финансирования банка в национальных валютах до 30%. Согласно данным Блумберг, сейчас этот показатель ниже 20%. Ранее глава банка Дилма Роуссефф заявила, что кредитование в местной валюте позволит заемщикам избегать валютных рисков и колебаний процентных ставок в США. Кроме того, Роуссефф сообщила о планах банка БРИКС начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии в рамках плана по снижению зависимости от доллара. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
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экономика, юар, сша, брикс, новый банк развития, бразилия, в мире
Экономика, ЮАР, США, БРИКС, Новый банк развития, Бразилия, В мире
В банке БРИКС заявили, что доллар "запрограммирован" в его ДНК

Банк БРИКС заявил, что доллар останется запрограммированной в его ДНК валютой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Финансовый директор Нового банка развития БРИКС Лесли Маасдорп заявил, что, несмотря на планы увеличить до 30% финансирование в валютах стран-членов объединения, доллар остается валютой, которая "запрограммирована" в ДНК банка.
"Большая часть финансирования банка - около 70% - по-прежнему будет номинирована в долларах… Капитал банка выражен в долларах США. Наша валюта отчетности – доллары США. Таким образом, доллар запрограммирован в ДНК банка", - цитирует агентство Блумберг заявление финансового директора банка БРИКС.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время открытой пленарной сессии БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС
Вчера, 13:12
Маасдорп подтвердил, что Новый банк развития намерен увеличить долю финансирования банка в национальных валютах до 30%. Согласно данным Блумберг, сейчас этот показатель ниже 20%.
Ранее глава банка Дилма Роуссефф заявила, что кредитование в местной валюте позволит заемщикам избегать валютных рисков и колебаний процентных ставок в США. Кроме того, Роуссефф сообщила о планах банка БРИКС начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии в рамках плана по снижению зависимости от доллара.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Как прошел первый день саммита БРИКС в ЮАР
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

© РИА Новости / МИД РФ
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1 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоса принимают участие в церемонии подписания соглашения министрами своих кабинетов в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

© AP Photo / Themba Hadebe
2 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

Женщины стоят на балконе с видом на конференц-центр Сэндтон в преддверии саммита БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
3 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

Трансляция обращения президента РФ Владимира Путина к участникам бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

Журналисты работают в медиа-центре конференц-центра Сэндтон во время саммита БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
5 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото — гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран-участниц БРИКС.

Участник бизнес-форума фотографируется у флагов стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге

На фото — гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран-участниц БРИКС.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

Председатель КНР Си Цзиньпин получает орден Южной Африки от президента Сирила Рамафосы в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

© AP Photo / Themba Hadebe
7 из 12
© МИД РФ | Перейти в медиабанк

На фото — заседание Совета министров иностранных дел БРИКС.

Заседание Совета министров иностранных дел БРИКС в ЮАР. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной

На фото — заседание Совета министров иностранных дел БРИКС.

© МИД РФ
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8 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

Приветственная инсталляция у конференц-центра Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

Президент ЮАР Сирил Рамафоса общается с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время саммита БРИКС 2023 года в Конференц-центре Сэндтон в Йоханнесбурге

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
10 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Саммит будет продолжаться еще два дня.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожимает руку министру торговли Китая Ван Вэньтао на саммите БРИКС 2023 года в Конференц-центре Сэндтон в Йоханнесбурге

Саммит будет продолжаться еще два дня.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
11 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

На фото — член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания в преддверии церемонии приветствия государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

На фото — член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

© AP Photo / Themba Hadebe
12 из 12

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
1 из 12

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

© AP Photo / Themba Hadebe
2 из 12

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
3 из 12

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
5 из 12

На фото — гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран-участниц БРИКС.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 12

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

© AP Photo / Themba Hadebe
7 из 12

На фото — заседание Совета министров иностранных дел БРИКС.

© МИД РФ
Перейти в медиабанк
8 из 12

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
10 из 12

Саммит будет продолжаться еще два дня.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
11 из 12

На фото — член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

© AP Photo / Themba Hadebe
12 из 12
 
ЭкономикаЮАРСШАБРИКСНовый банк развитияБразилияВ мире
 
 
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