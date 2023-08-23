https://ria.ru/20230823/dezloratadin-1891715714.html
У популярного препарата против аллергии выявили побочные эффекты
У популярного препарата против аллергии выявили побочные эффекты - РИА Новости, 23.08.2023
У популярного препарата против аллергии выявили побочные эффекты
Новые побочные эффекты – депрессивное расстройство и синдром "сухого глаза" - выявлены у препаратов против аллергии с действующим веществом дезлоратадин, в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:34
2023-08-23T12:34
2023-08-23T12:34
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новые побочные эффекты – депрессивное расстройство и синдром "сухого глаза" - выявлены у препаратов против аллергии с действующим веществом дезлоратадин, в инструкции к ним необходимо добавить данную информацию, соответствующее письмо Минздрава России опубликовано в государственном реестре лекарственных средств. "В ходе подготовки требований к безопасности, эффективности лекарственных средств, основанных на современной научно обоснованной информации об опыте клинического применения лекарственных препаратов, содержащих в качестве действующего вещества дезлоратадин, была выявлена необходимость актуализации инструкций по применению соответствующих лекарственных препаратов", - говорится в документе. Согласно актуальной информации по безопасности применения дезлоратадина, в инструкции по медицинскому применению препарата необходимо добавить новые побочные действия – депрессивное расстройство и синдром "сухого глаза", при этом должно быть указано, что частота данных осложнений неизвестна. В государственном реестре лекарственных средств указана информация о регистрации в России 27 препаратов с действующим веществом дезлоратадин, в их числе "Эриус", "Лордестин", "Дезлоратадин-Вертекс".
https://ria.ru/20230822/gepatit-1891483291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
У популярного препарата против аллергии выявили побочные эффекты
Минздрав: у препарата против аллергии дезлоратадин выявили побочные эффекты
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новые побочные эффекты – депрессивное расстройство и синдром "сухого глаза" - выявлены у препаратов против аллергии с действующим веществом дезлоратадин, в инструкции к ним необходимо добавить данную информацию, соответствующее письмо Минздрава России опубликовано в государственном реестре лекарственных средств.
"В ходе подготовки требований к безопасности, эффективности лекарственных средств, основанных на современной научно обоснованной информации об опыте клинического применения лекарственных препаратов, содержащих в качестве действующего вещества дезлоратадин, была выявлена необходимость актуализации инструкций по применению соответствующих лекарственных препаратов", - говорится в документе.
Согласно актуальной информации по безопасности применения дезлоратадина, в инструкции по медицинскому применению препарата необходимо добавить новые побочные действия – депрессивное расстройство и синдром "сухого глаза", при этом должно быть указано, что частота данных осложнений неизвестна.
В государственном реестре лекарственных средств указана информация о регистрации в России 27 препаратов с действующим веществом дезлоратадин, в их числе "Эриус", "Лордестин", "Дезлоратадин-Вертекс".
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