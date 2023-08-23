https://ria.ru/20230823/dezloratadin-1891715714.html

У популярного препарата против аллергии выявили побочные эффекты

У популярного препарата против аллергии выявили побочные эффекты - РИА Новости, 23.08.2023

У популярного препарата против аллергии выявили побочные эффекты

Новые побочные эффекты – депрессивное расстройство и синдром "сухого глаза" - выявлены у препаратов против аллергии с действующим веществом дезлоратадин, в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:34

2023-08-23T12:34

2023-08-23T12:34

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новые побочные эффекты – депрессивное расстройство и синдром "сухого глаза" - выявлены у препаратов против аллергии с действующим веществом дезлоратадин, в инструкции к ним необходимо добавить данную информацию, соответствующее письмо Минздрава России опубликовано в государственном реестре лекарственных средств. "В ходе подготовки требований к безопасности, эффективности лекарственных средств, основанных на современной научно обоснованной информации об опыте клинического применения лекарственных препаратов, содержащих в качестве действующего вещества дезлоратадин, была выявлена необходимость актуализации инструкций по применению соответствующих лекарственных препаратов", - говорится в документе. Согласно актуальной информации по безопасности применения дезлоратадина, в инструкции по медицинскому применению препарата необходимо добавить новые побочные действия – депрессивное расстройство и синдром "сухого глаза", при этом должно быть указано, что частота данных осложнений неизвестна. В государственном реестре лекарственных средств указана информация о регистрации в России 27 препаратов с действующим веществом дезлоратадин, в их числе "Эриус", "Лордестин", "Дезлоратадин-Вертекс".

https://ria.ru/20230822/gepatit-1891483291.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия