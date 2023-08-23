https://ria.ru/20230823/briks-1891755270.html

Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против идеологического противостояния

Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против идеологического противостояния - РИА Новости, 23.08.2023

Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против идеологического противостояния

Страны БРИКС должны выступать против идеологического противостояния в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:39

2023-08-23T14:39

2023-08-23T14:39

в мире

россия

китай

йоханнесбург

сергей лавров

си цзиньпин

владимир путин

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738634945_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_7b63f4b9db2ca452f73f6e20d4651ecd.jpg

ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны выступать против идеологического противостояния в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге. "Мы должны уважать пути модернизации, независимо выбранные каждой страной, выступать против системы идеологического противостояния, выступать против столкновения разных культур", - сказал Си Цзиньпин. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230823/tszinpin-1891741816.html

https://ria.ru/20230822/kitay-1891619608.html

россия

китай

йоханнесбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, йоханнесбург, сергей лавров, си цзиньпин, владимир путин, брикс