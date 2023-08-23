https://ria.ru/20230823/briks-1891755270.html
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против идеологического противостояния
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против идеологического противостояния - РИА Новости, 23.08.2023
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против идеологического противостояния
Страны БРИКС должны выступать против идеологического противостояния в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:39
2023-08-23T14:39
2023-08-23T14:39
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китай
йоханнесбург
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си цзиньпин
владимир путин
брикс
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны выступать против идеологического противостояния в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге. "Мы должны уважать пути модернизации, независимо выбранные каждой страной, выступать против системы идеологического противостояния, выступать против столкновения разных культур", - сказал Си Цзиньпин. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, йоханнесбург, сергей лавров, си цзиньпин, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Китай, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, Владимир Путин, БРИКС
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против идеологического противостояния
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против столкновения разных культур