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Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против идеологического противостояния - РИА Новости, 23.08.2023
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14:39 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/briks-1891755270.html
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против идеологического противостояния
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против идеологического противостояния - РИА Новости, 23.08.2023
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против идеологического противостояния
Страны БРИКС должны выступать против идеологического противостояния в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:39
2023-08-23T14:39
в мире
россия
китай
йоханнесбург
сергей лавров
си цзиньпин
владимир путин
брикс
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны выступать против идеологического противостояния в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге. "Мы должны уважать пути модернизации, независимо выбранные каждой страной, выступать против системы идеологического противостояния, выступать против столкновения разных культур", - сказал Си Цзиньпин. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230823/tszinpin-1891741816.html
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в мире, россия, китай, йоханнесбург, сергей лавров, си цзиньпин, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Китай, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, Владимир Путин, БРИКС
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против идеологического противостояния

Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против столкновения разных культур

© AP Photo / How Hwee Young, PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. 2012 год
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. 2012 год - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / How Hwee Young, Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. 2012 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны выступать против идеологического противостояния в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге.
"Мы должны уважать пути модернизации, независимо выбранные каждой страной, выступать против системы идеологического противостояния, выступать против столкновения разных культур", - сказал Си Цзиньпин.
Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. 23 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной
Вчера, 13:39
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
У Китая нет причин стремиться к гегемонии, заявил Си Цзиньпин
22 августа, 22:18
 
В миреРоссияКитайЙоханнесбургСергей ЛавровСи ЦзиньпинВладимир ПутинБРИКС
 
 
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