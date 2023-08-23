https://ria.ru/20230823/briks-1891740714.html
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения - РИА Новости, 23.08.2023
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения
Страны БРИКС должны выступать против экономического принуждения и сосредоточиться на деловом сотрудничестве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:34
2023-08-23T13:34
2023-08-23T13:59
си цзиньпин
брикс
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китай
йоханнесбург
сергей лавров
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны выступать против экономического принуждения и сосредоточиться на деловом сотрудничестве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге."Страны БРИКС должны быть попутчиками на дороге развития и подъема, выступать против попыток разъединения, экономического принуждения, нужно сосредоточиться на деловом сотрудничестве", - сказал Си Цзиньпин.По его мнению, стоит особенно сосредоточиться на сотрудничестве в области цифровой экономики, зеленого развития, цепочек поставок для содействия обменам в области экономики, торговли и финансов.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230823/tszinpin-1891741816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, брикс, в мире, россия, китай, йоханнесбург, сергей лавров, владимир путин
Си Цзиньпин, БРИКС, В мире, Россия, Китай, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Владимир Путин
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения
Си Цзиньпин призвал БРИКС сосредоточиться на деловом сотрудничестве