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Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения - РИА Новости, 23.08.2023
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13:34 23.08.2023 (обновлено: 13:59 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/briks-1891740714.html
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения - РИА Новости, 23.08.2023
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения
Страны БРИКС должны выступать против экономического принуждения и сосредоточиться на деловом сотрудничестве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:34
2023-08-23T13:59
си цзиньпин
брикс
в мире
россия
китай
йоханнесбург
сергей лавров
владимир путин
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны выступать против экономического принуждения и сосредоточиться на деловом сотрудничестве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге."Страны БРИКС должны быть попутчиками на дороге развития и подъема, выступать против попыток разъединения, экономического принуждения, нужно сосредоточиться на деловом сотрудничестве", - сказал Си Цзиньпин.По его мнению, стоит особенно сосредоточиться на сотрудничестве в области цифровой экономики, зеленого развития, цепочек поставок для содействия обменам в области экономики, торговли и финансов.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230823/tszinpin-1891741816.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230823/briks-1891738952.html
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си цзиньпин, брикс, в мире, россия, китай, йоханнесбург, сергей лавров, владимир путин
Си Цзиньпин, БРИКС, В мире, Россия, Китай, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Владимир Путин
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения

Си Цзиньпин призвал БРИКС сосредоточиться на деловом сотрудничестве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны выступать против экономического принуждения и сосредоточиться на деловом сотрудничестве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге.
"Страны БРИКС должны быть попутчиками на дороге развития и подъема, выступать против попыток разъединения, экономического принуждения, нужно сосредоточиться на деловом сотрудничестве", - сказал Си Цзиньпин.
Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. 23 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной
Вчера, 13:39
По его мнению, стоит особенно сосредоточиться на сотрудничестве в области цифровой экономики, зеленого развития, цепочек поставок для содействия обменам в области экономики, торговли и финансов.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Индия поддерживает расширение БРИКС, заявил Моди
Вчера, 13:25
 
Си ЦзиньпинБРИКСВ миреРоссияКитайЙоханнесбургСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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