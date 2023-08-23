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Лидер Бразилии рассказал о вдохновляющем импульсе создания БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023
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13:22 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/briks-1891735310.html
Лидер Бразилии рассказал о вдохновляющем импульсе создания БРИКС
Лидер Бразилии рассказал о вдохновляющем импульсе создания БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023
Лидер Бразилии рассказал о вдохновляющем импульсе создания БРИКС
Импульс, который послужил созданию БРИКС, продолжает вдохновлять страны-члены объединения строить многополярный, справедливый и инклюзивный международный... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:22
2023-08-23T13:22
в мире
бразилия
юар
россия
луис инасиу лула да силва
брикс
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Импульс, который послужил созданию БРИКС, продолжает вдохновлять страны-члены объединения строить многополярный, справедливый и инклюзивный международный порядок, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Импульс, который послужил созданию БРИКС 15 лет назад, продолжает вдохновлять нас на строительство многополярного, справедливого и инклюзивного международного порядка", - подчеркнул он в ходе открытой пленарной сессии БРИКС. Накануне в ЮАР открылся трехдневный саммит БРИКС - лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов. В МИД ЮАР также ранее сообщили, что официально заявки на присоединение к БРИКС подали 23 страны (в том числе Иран, подавший заявку на членство 27 июня 2022 года), еще ряд государств выражали свою заинтересованность на неофициальном уровне – всего на саммит ЮАР пригласила 67 стран "глобального Юга" и Африки. В последние годы по традиции председательствующая в БРИКС страна приглашает на встречу в верхах не только лидеров "пятерки", но и представителей других государств для дискуссий в формате БРИКС+.
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в мире, бразилия, юар, россия, луис инасиу лула да силва, брикс
В мире, Бразилия, ЮАР, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
Лидер Бразилии рассказал о вдохновляющем импульсе создания БРИКС

Да Силва: импульс создания БРИКС побуждает строить многополярный миропорядок

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Импульс, который послужил созданию БРИКС, продолжает вдохновлять страны-члены объединения строить многополярный, справедливый и инклюзивный международный порядок, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Импульс, который послужил созданию БРИКС 15 лет назад, продолжает вдохновлять нас на строительство многополярного, справедливого и инклюзивного международного порядка", - подчеркнул он в ходе открытой пленарной сессии БРИКС.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время открытой пленарной сессии БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Глава Бразилии рассказал о важности создания валюты БРИКС
Вчера, 13:12
Накануне в ЮАР открылся трехдневный саммит БРИКС - лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.
В МИД ЮАР также ранее сообщили, что официально заявки на присоединение к БРИКС подали 23 страны (в том числе Иран, подавший заявку на членство 27 июня 2022 года), еще ряд государств выражали свою заинтересованность на неофициальном уровне – всего на саммит ЮАР пригласила 67 стран "глобального Юга" и Африки. В последние годы по традиции председательствующая в БРИКС страна приглашает на встречу в верхах не только лидеров "пятерки", но и представителей других государств для дискуссий в формате БРИКС+.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Путин: БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка
Вчера, 12:56
 
В миреБразилияЮАРРоссияЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКС
 
 
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