https://ria.ru/20230823/briks-1891735310.html

Лидер Бразилии рассказал о вдохновляющем импульсе создания БРИКС

Лидер Бразилии рассказал о вдохновляющем импульсе создания БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023

Лидер Бразилии рассказал о вдохновляющем импульсе создания БРИКС

Импульс, который послужил созданию БРИКС, продолжает вдохновлять страны-члены объединения строить многополярный, справедливый и инклюзивный международный... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:22

2023-08-23T13:22

2023-08-23T13:22

в мире

бразилия

юар

россия

луис инасиу лула да силва

брикс

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Импульс, который послужил созданию БРИКС, продолжает вдохновлять страны-члены объединения строить многополярный, справедливый и инклюзивный международный порядок, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Импульс, который послужил созданию БРИКС 15 лет назад, продолжает вдохновлять нас на строительство многополярного, справедливого и инклюзивного международного порядка", - подчеркнул он в ходе открытой пленарной сессии БРИКС. Накануне в ЮАР открылся трехдневный саммит БРИКС - лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов. В МИД ЮАР также ранее сообщили, что официально заявки на присоединение к БРИКС подали 23 страны (в том числе Иран, подавший заявку на членство 27 июня 2022 года), еще ряд государств выражали свою заинтересованность на неофициальном уровне – всего на саммит ЮАР пригласила 67 стран "глобального Юга" и Африки. В последние годы по традиции председательствующая в БРИКС страна приглашает на встречу в верхах не только лидеров "пятерки", но и представителей других государств для дискуссий в формате БРИКС+.

https://ria.ru/20230823/valyuta-1891731530.html

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бразилия

юар

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, юар, россия, луис инасиу лула да силва, брикс