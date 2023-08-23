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Россия готова работать со странами БРИКС на площадке ООН, заявил Путин

Россия готова работать со странами БРИКС на площадке ООН, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023

Россия готова работать со странами БРИКС на площадке ООН, заявил Путин

Россия готова сообща со странами БРИКС работать на международных площадках, включая ООН, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:07

2023-08-23T13:07

2023-08-23T13:30

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия готова сообща со странами БРИКС работать на международных площадках, включая ООН, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем осуществлять плотную координацию с партнерами... Сообща работать на ключевых международных площадках, прежде всего в ООН, продолжать практику регулярных встреч высоких представителей по вопросам безопасности", - сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) в расширенном составе.Он пообещал, что Россия в рамках своего председательства в организации, которое перейдет к ней в следующем году, будет уделять первостепенное внимание борьбе с терроризмом и распространением террористической идеологии, противодействовать отмыванию денег, полученных преступным путем.

россия

бразилия

индия

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2023

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брикс, россия, оон, в мире, владимир путин, бразилия, индия