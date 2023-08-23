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Президент ЮАР призвал страны БРИКС продвигать интересы Глобального Юга

Президент ЮАР призвал страны БРИКС продвигать интересы Глобального Юга - РИА Новости, 23.08.2023

Президент ЮАР призвал страны БРИКС продвигать интересы Глобального Юга

Страны БРИКС должны продвигать интересы "Глобального Юга", заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:36

2023-08-23T12:36

2023-08-23T12:59

юар

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сирил рамафоса

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ЙОХАННЕСБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны продвигать интересы "Глобального Юга", заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса."Страны БРИКС должны продвигать интересы "Глобального Юга" и призывать промышленно развитые страны соблюдать свои обязательства по поддержке действий в сфере климата путем развития экономического кризиса", - сказал Рамафоса в ходе саммита.Накануне в ЮАР открылся трехдневный саммит БРИКС - лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики вместе с представителями десятков стран обсуждают вопрос о расширении группы и принятии в ее ряды новых членов.

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2023

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юар, брикс, в мире, сирил рамафоса, бразилия, россия