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Суд арестовал двух фигурантов дела о смертельной экскурсии в коллекторе - РИА Новости, 23.08.2023
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21:51 23.08.2023 (обновлено: 22:58 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/arest-1891855690.html
Суд арестовал двух фигурантов дела о смертельной экскурсии в коллекторе
Суд арестовал двух фигурантов дела о смертельной экскурсии в коллекторе - РИА Новости, 23.08.2023
Суд арестовал двух фигурантов дела о смертельной экскурсии в коллекторе
Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца главу компании "Спутник" Александра Кима и организатора экскурсий по московским подземным коллекторам Никиту... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T21:51
2023-08-23T22:58
происшествия
россия
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
одинцовский район
казахстан
оаэ
сколково
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца главу компании "Спутник" Александра Кима и организатора экскурсий по московским подземным коллекторам Никиту Дубаса, передает корреспондент РИА Новости.&quot;Ходатайство следователя удовлетворить&quot;, — огласила решение судья Ирина Зорина.Заседание началось с большой задержкой около девяти вечера. Адвокат Михаил Вощинский представил справку из банка с указанием средств на счету, а также заявление от Виктора Швеца, который готов был предоставить свое жилье в Одинцовском районе для проживания Кима в случае избрания домашнего ареста.Другой юрист Максим Максимов предоставил характеристики своего подзащитного, среди которых было благодарственное письмо от главы Сбербанка Германа Грефа, акселератора "Сколково" и от IT-стартапа Game Changer.Следователь заявил, что Ким "вступил в преступный сговор..., на протяжении длительного времени оказывал услуги, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Дубасом и Филипповым, систематически извлекал доход". Представитель СК настаивал на аресте обвиняемого до 21 октября.Сам Александр Ким заявил в суде, что узнал об инциденте в понедельник днем. Он подчеркнул, что не пытался сопротивляться или скрываться и не препятствовал обыску. Обвиняемый отметил, что его фирма "не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты". По его словам, "Спутник" — это IT-компания, которая является участником Сколково.Адвокат Михаил Вощинский начал свою речь с того, что принес соболезнования родственникам восьми погибших на экскурсии. Он также заявил, что его подзащитный не знал Дубаса и погибшего гида. Юрист настаивал, что Ким — сотрудник IT-сферы, который создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях, а его обвинили в некачественном оказании услуг. Вощинский указал, что его подзащитный — гражданин Казахстана. Адвокат просил избрать запрет определенных действий, домашний арест или залог в размере пяти миллионов рублей. Защитник Максим Максимов добавил, что платформа Кима — самая крупная среди объявлений об экскурсии, "в 108 странах благодаря сайту можно выбрать экскурсию". Он настаивал на избрании меры пресечения, не связанной с арестом.Что касается Дубаса, то, как отметил следователь, обвиняемый не имеет постоянного дохода и получает доход путем проведения экскурсий. Представитель СК попросил отправить его под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 21 октября. Он также приобщил справку метеостанции ВДНХ с данными о погоде в тот день.Сам Дубас заявил, что от следствия не скрывался, явился добровольно и передал пароль от телефона. "В связи с моим заболеванием требуется постоянный контроль уровня сахара в крови, который я не смогу осуществлять в местах лишения свободы, прошу назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы", — подчеркнул он. Ранее Киму и Дубасу предъявили обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек. Оба вину не признали.Еще один фигурант дела, директор ООО "Авангард" Александр Лазовский в понедельник улетел в ОАЭ. Следственный комитет объявил его в международный розыск.По данным следствия, 20 августа гид провел экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В это время начался мощный ливень. Коллектор затопило, все участники мероприятия погибли.Компания "Спутник", согласно информации на ее сайте, является платформой для онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. Основана в 2012 году в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230822/gibel-1891602365.html
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происшествия, россия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью, одинцовский район, казахстан, оаэ, сколково
Происшествия, Россия, Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью, Одинцовский район, Казахстан, ОАЭ, Сколково
Суд арестовал двух фигурантов дела о смертельной экскурсии в коллекторе

Суд арестовал двух фигурантов дела о смертельной экскурсии в коллекторе в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГенеральный директор компании "Спутник" Александр Ким в Замоскворецком суде
Генеральный директор компании Спутник Александр Ким в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Генеральный директор компании "Спутник" Александр Ким в Замоскворецком суде
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца главу компании "Спутник" Александра Кима и организатора экскурсий по московским подземным коллекторам Никиту Дубаса, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Ходатайство следователя удовлетворить", — огласила решение судья Ирина Зорина.

Заседание началось с большой задержкой около девяти вечера. Адвокат Михаил Вощинский представил справку из банка с указанием средств на счету, а также заявление от Виктора Швеца, который готов был предоставить свое жилье в Одинцовском районе для проживания Кима в случае избрания домашнего ареста.
Другой юрист Максим Максимов предоставил характеристики своего подзащитного, среди которых было благодарственное письмо от главы Сбербанка Германа Грефа, акселератора "Сколково" и от IT-стартапа Game Changer.
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Следователь заявил, что Ким "вступил в преступный сговор..., на протяжении длительного времени оказывал услуги, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Дубасом и Филипповым, систематически извлекал доход". Представитель СК настаивал на аресте обвиняемого до 21 октября.
Сам Александр Ким заявил в суде, что узнал об инциденте в понедельник днем. Он подчеркнул, что не пытался сопротивляться или скрываться и не препятствовал обыску. Обвиняемый отметил, что его фирма "не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты". По его словам, "Спутник" — это IT-компания, которая является участником Сколково.
Адвокат Михаил Вощинский начал свою речь с того, что принес соболезнования родственникам восьми погибших на экскурсии. Он также заявил, что его подзащитный не знал Дубаса и погибшего гида. Юрист настаивал, что Ким — сотрудник IT-сферы, который создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях, а его обвинили в некачественном оказании услуг. Вощинский указал, что его подзащитный — гражданин Казахстана. Адвокат просил избрать запрет определенных действий, домашний арест или залог в размере пяти миллионов рублей.
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Защитник Максим Максимов добавил, что платформа Кима — самая крупная среди объявлений об экскурсии, "в 108 странах благодаря сайту можно выбрать экскурсию". Он настаивал на избрании меры пресечения, не связанной с арестом.
Что касается Дубаса, то, как отметил следователь, обвиняемый не имеет постоянного дохода и получает доход путем проведения экскурсий. Представитель СК попросил отправить его под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 21 октября. Он также приобщил справку метеостанции ВДНХ с данными о погоде в тот день.
Сам Дубас заявил, что от следствия не скрывался, явился добровольно и передал пароль от телефона.
"В связи с моим заболеванием требуется постоянный контроль уровня сахара в крови, который я не смогу осуществлять в местах лишения свободы, прошу назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы", — подчеркнул он.
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Ранее Киму и Дубасу предъявили обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек. Оба вину не признали.
Еще один фигурант дела, директор ООО "Авангард" Александр Лазовский в понедельник улетел в ОАЭ. Следственный комитет объявил его в международный розыск.
По данным следствия, 20 августа гид провел экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В это время начался мощный ливень. Коллектор затопило, все участники мероприятия погибли.
Компания "Спутник", согласно информации на ее сайте, является платформой для онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. Основана в 2012 году в Санкт-Петербурге.
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ПроисшествияРоссияМоскваГибель участников экскурсии по московскому подземельюОдинцовский районКазахстанОАЭСколково
 
 
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