https://ria.ru/20230822/zmeya-1891478102.html

В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, укушенного змеей в Подмосковье

В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, укушенного змеей в Подмосковье - РИА Новости, 22.08.2023

В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, укушенного змеей в Подмосковье

Ребенок, укушенный змеёй в Подмосковье, продолжает находиться под наблюдением врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:17

2023-08-22T12:17

2023-08-22T12:17

происшествия

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ребенок, укушенный змеёй в Подмосковье, продолжает находиться под наблюдением врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в понедельник вечером годовалую девочку экстренно госпитализировали после укуса змеи в Одинцовском городском округе. По предварительным данным, у ребёнка развился отёк Квинке, после чего его экстренно доставили в токсикологическое отделение областной больницы в состоянии средней тяжести. "В одну из больниц, подведомственных Минздраву МО, поступил ребенок, пострадавший от укуса змеи. При поступлении была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Ребенок продолжает находиться под наблюдением врачей", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230809/yastreb-1889122570.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), здоровье - общество