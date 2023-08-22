https://ria.ru/20230822/uregulirovanie-1891503629.html

Рамафоса: ЮАР и КНР выразили схожие позиции по урегулированию на Украине

Рамафоса: ЮАР и КНР выразили схожие позиции по урегулированию на Украине - РИА Новости, 22.08.2023

Рамафоса: ЮАР и КНР выразили схожие позиции по урегулированию на Украине

ЮАР и Китай придерживаются одинаковых взглядов по урегулированию украинского конфликта, заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:02

2023-08-22T14:02

2023-08-22T14:22

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ЮАР и Китай придерживаются одинаковых взглядов по урегулированию украинского конфликта, заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках стартовавшего саммита БРИКС. Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты."ЮАР и Китай выразили одинаковые позиции в поддержку урегулирования российско-украинского конфликта путем дипломатии, политического диалога и переговоров", - заявил Рамафоса. Южноафриканский лидер также отметил, что он совместно со своим китайским коллегой ожидает соответствующих дискуссий по включению в состав блока новых членов с другими лидерами БРИКС в ходе дальнейших совместных мероприятий в рамках саммита.В МИД ЮАР ранее сообщили, что официально заявки на присоединение к БРИКС подали 23 страны, еще ряд государств выражали свою заинтересованность на неофициальном уровне. Всего на саммит ЮАР пригласила 67 стран "глобального Юга" и Африки.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

https://ria.ru/20230816/otsenka-1890510546.html

https://ria.ru/20230813/ukraina-1889815762.html

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