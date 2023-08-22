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Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 22.08.2023
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Религия
 
10:42 22.08.2023 (обновлено: 11:27 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/ukraina-1891454826.html
Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 22.08.2023
Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:42
2023-08-22T11:27
религия
украина
хмельницкая область
россия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области, сообщила местная епархия в телеграм-канале. &quot;На территории Хмельницкой епархии УПЦ состоялся захват Свято-Николаевского храма в селе Мытинцы и Свято-Иоанно-Богословского храма в селе Волица, несмотря на волеизъявление настоятелей и активных прихожан — членов религиозных общин УПЦ остаться в юрисдикции УПЦ&quot;, — говорится в материале.Как рассказали в епархии, "под призывы священника ПЦУ "зачищаем это все" настоятеля и прихожан в Мытинцах принудительно выгнали из храма. В Волице рейдеры спилили болгаркой замки на боковых дверях и проникли в храм. "В то же время в реестре юридических лиц актуальной остается запись о религиозной общине УПЦ, то есть даже не произошло незаконной перерегистрации прихода УПЦ в ПЦУ, как это часто случается в подобных случаях", — отметили в епархии. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны начали запрещать деятельность УПЦ, а в парламент республики внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых иерархов УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности республики стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях — в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230812/ptsu-1889671381.html
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украина, хмельницкая область, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Хмельницкая область, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Хмельницкой области

Раскольники из ПЦУ захватили два храма канонической УПЦ в Хмельницкой области

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области, сообщила местная епархия в телеграм-канале.
«

"На территории Хмельницкой епархии УПЦ состоялся захват Свято-Николаевского храма в селе Мытинцы и Свято-Иоанно-Богословского храма в селе Волица, несмотря на волеизъявление настоятелей и активных прихожан — членов религиозных общин УПЦ остаться в юрисдикции УПЦ", — говорится в материале.

Как рассказали в епархии, "под призывы священника ПЦУ "зачищаем это все" настоятеля и прихожан в Мытинцах принудительно выгнали из храма. В Волице рейдеры спилили болгаркой замки на боковых дверях и проникли в храм.
"В то же время в реестре юридических лиц актуальной остается запись о религиозной общине УПЦ, то есть даже не произошло незаконной перерегистрации прихода УПЦ в ПЦУ, как это часто случается в подобных случаях", — отметили в епархии.
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Против некоторых иерархов УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности республики стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях — в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаХмельницкая областьРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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