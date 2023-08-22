https://ria.ru/20230822/ukraina-1891454826.html

Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 22.08.2023

Сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:42

2023-08-22T10:42

2023-08-22T11:27

религия

украина

хмельницкая область

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православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры Православная церковь Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области, сообщила местная епархия в телеграм-канале. "На территории Хмельницкой епархии УПЦ состоялся захват Свято-Николаевского храма в селе Мытинцы и Свято-Иоанно-Богословского храма в селе Волица, несмотря на волеизъявление настоятелей и активных прихожан — членов религиозных общин УПЦ остаться в юрисдикции УПЦ", — говорится в материале.Как рассказали в епархии, "под призывы священника ПЦУ "зачищаем это все" настоятеля и прихожан в Мытинцах принудительно выгнали из храма. В Волице рейдеры спилили болгаркой замки на боковых дверях и проникли в храм. "В то же время в реестре юридических лиц актуальной остается запись о религиозной общине УПЦ, то есть даже не произошло незаконной перерегистрации прихода УПЦ в ПЦУ, как это часто случается в подобных случаях", — отметили в епархии. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны начали запрещать деятельность УПЦ, а в парламент республики внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых иерархов УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности республики стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях — в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230812/ptsu-1889671381.html

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Дарья Буймова

украина, хмельницкая область, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия