https://ria.ru/20230822/tula-1891471146.html

Кубок губернатора по хоккею стартовал в Туле

Кубок губернатора по хоккею стартовал в Туле - РИА Новости, 22.08.2023

Кубок губернатора по хоккею стартовал в Туле

Кубок губернатора Тульской области по хоккею, в котором принимают участие пять сильнейших команд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) из России и стран зарубежья,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:51

2023-08-22T11:51

2023-08-22T11:51

тульская область

тула

алексей дюмин

борис михайлов

алексей касатонов

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ТУЛА, 22 авг - РИА Новости. Кубок губернатора Тульской области по хоккею, в котором принимают участие пять сильнейших команд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) из России и стран зарубежья, стартовал в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. По словам собеседника агентства, за Кубок губернатора Тульской области команды МХЛ поборются уже в четвертый раз. В ежегодном предсезонном турнире принимают участие "Академия Михайлова" (Тульская область), "Чайка" (Нижний Новгород), СКА-1946 (Санкт-Петербург), "Динамо-Шинник" (Белоруссия), "Снежные Барсы" (Казахстан). "Жители Тульской области по-настоящему любят хоккей. И сегодняшний традиционный для региона турнир – яркое тому подтверждение. В этом году он сделал большой шаг вперед –обрел международный статус. Мы рады принимать на тульской земле талантливых спортсменов не только из России, но и из Беларуси и Казахстана. Уверен, что сегодня мы увидим на этом льду красивую, честную игру с упорной борьбой, где каждая команда покажет свой максимум", - обратился к участникам и гостям турнира на торжественной церемонии открытия губернатор Алексей Дюмин. Глава региона поблагодарил прославленных отечественных хоккеистов, приехавших на открытие турнира, – Бориса Михайлова и Алексея Касатонова, а также партнеров за поддержку тульского хоккея. Как сообщают в правительстве, глава региона большое внимание развитию хоккея в Тульской области. За последние годы в регионе появилось восемь многофункциональных ледовых арен, развиваются массовый хоккей, хоккей в валенках и следж-хоккей. По всей области устанавливаются хоккейные коробки. С каждым годом все больше и больше туляков занимаются любительским и профессиональным хоккеем.

https://ria.ru/20230721/forum-1885576023.html

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тула, алексей дюмин, борис михайлов, алексей касатонов