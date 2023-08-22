Кубок губернатора по хоккею стартовал в Туле
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиКубок губернатора по хоккею стартовал в Туле
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Кубок губернатора по хоккею стартовал в Туле
ТУЛА, 22 авг - РИА Новости. Кубок губернатора Тульской области по хоккею, в котором принимают участие пять сильнейших команд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) из России и стран зарубежья, стартовал в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По словам собеседника агентства, за Кубок губернатора Тульской области команды МХЛ поборются уже в четвертый раз. В ежегодном предсезонном турнире принимают участие "Академия Михайлова" (Тульская область), "Чайка" (Нижний Новгород), СКА-1946 (Санкт-Петербург), "Динамо-Шинник" (Белоруссия), "Снежные Барсы" (Казахстан).
"Жители Тульской области по-настоящему любят хоккей. И сегодняшний традиционный для региона турнир – яркое тому подтверждение. В этом году он сделал большой шаг вперед –обрел международный статус. Мы рады принимать на тульской земле талантливых спортсменов не только из России, но и из Беларуси и Казахстана. Уверен, что сегодня мы увидим на этом льду красивую, честную игру с упорной борьбой, где каждая команда покажет свой максимум", - обратился к участникам и гостям турнира на торжественной церемонии открытия губернатор Алексей Дюмин.
Глава региона поблагодарил прославленных отечественных хоккеистов, приехавших на открытие турнира, – Бориса Михайлова и Алексея Касатонова, а также партнеров за поддержку тульского хоккея.
Как сообщают в правительстве, глава региона большое внимание развитию хоккея в Тульской области. За последние годы в регионе появилось восемь многофункциональных ледовых арен, развиваются массовый хоккей, хоккей в валенках и следж-хоккей. По всей области устанавливаются хоккейные коробки. С каждым годом все больше и больше туляков занимаются любительским и профессиональным хоккеем.