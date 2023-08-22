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В Крыму считают, что Западу понадобится новая стратегия по Украине - РИА Новости, 22.08.2023
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23:45 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/strategiya-1891626901.html
В Крыму считают, что Западу понадобится новая стратегия по Украине
В Крыму считают, что Западу понадобится новая стратегия по Украине - РИА Новости, 22.08.2023
В Крыму считают, что Западу понадобится новая стратегия по Украине
Западным странам предстоит выработать новую альтернативную стратегию по Украине, так как Киев не сможет добиться успеха в противостоянии с Россией, заявил глава РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T23:45
2023-08-22T23:45
здоровье - общество
россия
киев
украина
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Западным странам предстоит выработать новую альтернативную стратегию по Украине, так как Киев не сможет добиться успеха в противостоянии с Россией, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Понимание того, что Россию не сломить, что ничего у них не получится, я абсолютно убежден, у коллективного Запада сформировалось, поэтому охлаждение к ним (киевским властям - ред..). Еще не выработана новая стратегия по Украине альтернативная, но это впереди", - сказал Константинов в эфире телеканала "Звезда". По его словам, на Западе осознают, что украинский конфликт уже преодолел те временные рамки, когда Киев мог рассчитывать на успех. При этом Константинов назвал югославский вариант наиболее приемлемым для Украины, когда страна будет разделена на несколько частей. "Сама Украина, ее территория была плацдармом для провокаций и нападений на Крым. Поэтому исход спецоперации – для себя мы видим – как раз лишение этого потенциала у любого будущего государственного образования, которое сформируется на территории Украины. Одно, два, три – жизнь покажет, югославский вариант наиболее приемлемый для этой территории, чтобы она в разобщенном виде ни для кого не представляла опасности", - добавил он. Говоря о самом Крыме, Константинов напомнил, что указ 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР был незаконным. "Действие (указа о передаче Крыма - ред.) было совершенно неправовое, в первую очередь, и, конечно, аморальное, политически совершенно глупое и преступное по своей сути", - отметил он. По его словам, крымский парламент будет просить Конституционный суд РФ вынести вердикт признать указ о передаче Крыма в состав УССР незаконным. "Это противоречило всем законам Советского Союза, была нарушена Конституция Советского Союза", - подчеркнул Константинов. Ранее он поручил специально сформированной рабочей группе подготовить обращение в Конституционный суд России о признании нелегитимным указа 1954 года о передаче полуострова из РСФСР в состав УССР. Направить обращение планируется в сентябре, работа над составляем текста фактически завершена.
https://ria.ru/20230822/ugrozy-1891616322.html
https://ria.ru/20230816/strategiya-1890500322.html
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украина
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здоровье - общество, россия, киев, украина, владимир константинов
Здоровье - Общество, Россия, Киев, Украина, Владимир Константинов
В Крыму считают, что Западу понадобится новая стратегия по Украине

Константинов считает, что Западу понадобится новая стратегия по Украине

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Западным странам предстоит выработать новую альтернативную стратегию по Украине, так как Киев не сможет добиться успеха в противостоянии с Россией, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«
"Понимание того, что Россию не сломить, что ничего у них не получится, я абсолютно убежден, у коллективного Запада сформировалось, поэтому охлаждение к ним (киевским властям - ред..). Еще не выработана новая стратегия по Украине альтернативная, но это впереди", - сказал Константинов в эфире телеканала "Звезда".
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По его словам, на Западе осознают, что украинский конфликт уже преодолел те временные рамки, когда Киев мог рассчитывать на успех.
При этом Константинов назвал югославский вариант наиболее приемлемым для Украины, когда страна будет разделена на несколько частей.
«
"Сама Украина, ее территория была плацдармом для провокаций и нападений на Крым. Поэтому исход спецоперации – для себя мы видим – как раз лишение этого потенциала у любого будущего государственного образования, которое сформируется на территории Украины. Одно, два, три – жизнь покажет, югославский вариант наиболее приемлемый для этой территории, чтобы она в разобщенном виде ни для кого не представляла опасности", - добавил он.
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Говоря о самом Крыме, Константинов напомнил, что указ 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР был незаконным. "Действие (указа о передаче Крыма - ред.) было совершенно неправовое, в первую очередь, и, конечно, аморальное, политически совершенно глупое и преступное по своей сути", - отметил он.
По его словам, крымский парламент будет просить Конституционный суд РФ вынести вердикт признать указ о передаче Крыма в состав УССР незаконным. "Это противоречило всем законам Советского Союза, была нарушена Конституция Советского Союза", - подчеркнул Константинов.
Ранее он поручил специально сформированной рабочей группе подготовить обращение в Конституционный суд России о признании нелегитимным указа 1954 года о передаче полуострова из РСФСР в состав УССР. Направить обращение планируется в сентябре, работа над составляем текста фактически завершена.
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