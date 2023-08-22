https://ria.ru/20230822/smertnost-1891610446.html

Голикова сообщила о снижении смертности в России

Голикова сообщила о снижении смертности в России - РИА Новости, 22.08.2023

Голикова сообщила о снижении смертности в России

Показатели смертности в России снизились на 12,9% за первые полгода 2023 года по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T21:01

2023-08-22T21:01

2023-08-22T21:14

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:345:2908:1980_1920x0_80_0_0_fad0a36492d66d94269347272794f310.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Показатели смертности в России снизились на 12,9% за первые полгода 2023 года по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "За первое полугодие 2023 года мы существенно снизили показатели по смертности на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и тоже вышли уже на доковидные показатели", – сказала Голикова во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По её словам, по рождаемости показатели скромные, несмотря на то что внутри первого полугодия 2023 года были месяцы с улучшением ситуации по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. В целом происходит снижение рождаемости на 2,3% за первое полугодие 2023 года к первому полугодию 2022-го. "Это объясняется теми демографическими спадами, которые были в 1990-е годы, но мы надеемся, что тот дополнительный комплекс мер, который мы выработали в соответствии с вашим поручением, свои результаты даст", – отметила Голикова.Она добавила, что с 1 сентября будет запущен пилотный проект по проверке эффективности мер по поддержке рождаемости и улучшению демографической ситуации, которые сегодня реализуются. Проект продлится до конца 2024 года.

https://ria.ru/20230822/rozhdaemost-1891571203.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, татьяна голикова, общество