https://ria.ru/20230822/lorak-1891508626.html

Требуют отменить концерт: Ани Лорак снова разозлила россиян

Требуют отменить концерт: Ани Лорак снова разозлила россиян - РИА Новости, 22.08.2023

Требуют отменить концерт: Ани Лорак снова разозлила россиян

Общественники призывают отменить сентябрьский концерт Ани Лорак в Crocus City Hall, приуроченный к 45-летию артистки. Чем певица разозлила россиян — в материале РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:21

2023-08-22T15:21

2023-08-22T15:21

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Общественники призывают отменить сентябрьский концерт Ани Лорак в Crocus City Hall, приуроченный к 45-летию артистки. Чем певица разозлила россиян — в материале РИА Новости. Что говорят общественники Ранее Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией возмутился в своем Telegram-канале тем, что исполнительница собирается дать концерт в Москве. По его мнению, Ани Лорак нужно тщательно проверить, так как до сих пор непонятна ее позиция по поводу спецоперации, а также отношение к России в целом."Считаю, что по Лорак нужно проводить тщательную проверку, так как все основания для этого есть. Позиция у нее до сих пор непонятно какая, с Россией она или с Украиной. Если с Россией, пусть даст обществу понимание, на каком она стуле сегодня сидит, а то пока только отговорки, что у неё мама там и родственники, и она не может принять никакого решения. Бред полный", – написал Бородин.Подключили властиПозже в СМИ появилась информация, что Виталий Бородин написал письмо Андрею Воробьеву, губернатору Московской области с просьбой отменить шоу Лорак, запланированное на 27 сентября в Crocus City Hall. Отмечается, что в обращении общественник указывает, что "нет никаких гарантий, что доходы от концертов Ани Лорак не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян".Губернатор и местные власти на обращение Виталия Бородина пока не отреагировали. Что думают россияне Под одним из недавних постов исполнительницы в Instagram*, посвященном предстоящему концерту, пользователи из России оставили множество комментариев с призывом запретить шоу. "На родине, пожалуйста, выступайте. А не у нас в России. Переобуваться начались", "Пусть в Киев едет", "Никакие песни от тебя не ждем", "Она никому в России не нужна", – высказались подписчики.Негативные комментарии написали и пользователи из Украины, назвав свою соотечественницу "предательницей". Как отреагировала Ани Лорак Певица ситуацию пока не комментирует. В апреле этого года она заявила, что не оказывала финансовую поддержку украинской армии."Тема военных действий для меня особенная – мой брат погиб в Афганистане, когда мне было девять лет. Я поэтому ничего не буду передавать на военные нужды никогда. Я хочу быть подальше от этого. Я живу творчеством, я далека от политики. Я просто хочу петь", – пояснила исполнительница.По словам артистки, слухи о ее финансовой помощи ВСУ появились после благотворительного онлайн-концерта. Она отметила, что собирала средства для пострадавших женщин."Я дала благотворительный концерт в своей соцсети в помощь женщинам, которые пострадали. У меня нет средств, чтобы построить дом. Но у меня есть голос. Им была оказана помощь. Я надеюсь, они получили крышу над головой", – добавила тогда Лорак.После начала СВО артистка не озвучила свою позицию. Несмотря на это, в марте этого года отменились концерты Лорак в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Произошедшее знаменитость тоже не прокомментировала. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

ани лорак, новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва, россия, украина