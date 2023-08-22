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Требуют отменить концерт: Ани Лорак снова разозлила россиян - РИА Новости, 22.08.2023
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Шоубиз
 
15:21 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/lorak-1891508626.html
Требуют отменить концерт: Ани Лорак снова разозлила россиян
Требуют отменить концерт: Ани Лорак снова разозлила россиян - РИА Новости, 22.08.2023
Требуют отменить концерт: Ани Лорак снова разозлила россиян
Общественники призывают отменить сентябрьский концерт Ани Лорак в Crocus City Hall, приуроченный к 45-летию артистки. Чем певица разозлила россиян — в материале РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:21
2023-08-22T15:21
шоубиз
ани лорак
новости шоу-бизнеса
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украина
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Общественники призывают отменить сентябрьский концерт Ани Лорак в Crocus City Hall, приуроченный к 45-летию артистки. Чем певица разозлила россиян — в материале РИА Новости. Что говорят общественники Ранее Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией возмутился в своем Telegram-канале тем, что исполнительница собирается дать концерт в Москве. По его мнению, Ани Лорак нужно тщательно проверить, так как до сих пор непонятна ее позиция по поводу спецоперации, а также отношение к России в целом.&quot;Считаю, что по Лорак нужно проводить тщательную проверку, так как все основания для этого есть. Позиция у нее до сих пор непонятно какая, с Россией она или с Украиной. Если с Россией, пусть даст обществу понимание, на каком она стуле сегодня сидит, а то пока только отговорки, что у неё мама там и родственники, и она не может принять никакого решения. Бред полный&quot;, – написал Бородин.Подключили властиПозже в СМИ появилась информация, что Виталий Бородин написал письмо Андрею Воробьеву, губернатору Московской области с просьбой отменить шоу Лорак, запланированное на 27 сентября в Crocus City Hall. Отмечается, что в обращении общественник указывает, что "нет никаких гарантий, что доходы от концертов Ани Лорак не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян".Губернатор и местные власти на обращение Виталия Бородина пока не отреагировали. Что думают россияне Под одним из недавних постов исполнительницы в Instagram*, посвященном предстоящему концерту, пользователи из России оставили множество комментариев с призывом запретить шоу. &quot;На родине, пожалуйста, выступайте. А не у нас в России. Переобуваться начались&quot;, &quot;Пусть в Киев едет&quot;, &quot;Никакие песни от тебя не ждем&quot;, &quot;Она никому в России не нужна&quot;, – высказались подписчики.Негативные комментарии написали и пользователи из Украины, назвав свою соотечественницу "предательницей". Как отреагировала Ани Лорак Певица ситуацию пока не комментирует. В апреле этого года она заявила, что не оказывала финансовую поддержку украинской армии.&quot;Тема военных действий для меня особенная – мой брат погиб в Афганистане, когда мне было девять лет. Я поэтому ничего не буду передавать на военные нужды никогда. Я хочу быть подальше от этого. Я живу творчеством, я далека от политики. Я просто хочу петь&quot;, – пояснила исполнительница.По словам артистки, слухи о ее финансовой помощи ВСУ появились после благотворительного онлайн-концерта. Она отметила, что собирала средства для пострадавших женщин."Я дала благотворительный концерт в своей соцсети в помощь женщинам, которые пострадали. У меня нет средств, чтобы построить дом. Но у меня есть голос. Им была оказана помощь. Я надеюсь, они получили крышу над головой", – добавила тогда Лорак.После начала СВО артистка не озвучила свою позицию. Несмотря на это, в марте этого года отменились концерты Лорак в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Произошедшее знаменитость тоже не прокомментировала. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230725/lorak-1886195134.html
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ани лорак, новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва, россия, украина
Шоубиз, Ани Лорак, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Москва, Россия, Украина
Требуют отменить концерт: Ани Лорак снова разозлила россиян

Активисты призвали отменить юбилейное шоу певицы Ани Лорак в Crocus City Hall

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак выступает на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Певица Ани Лорак выступает на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Общественники призывают отменить сентябрьский концерт Ани Лорак в Crocus City Hall, приуроченный к 45-летию артистки. Чем певица разозлила россиян — в материале РИА Новости.

Что говорят общественники

Ранее Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией возмутился в своем Telegram-канале тем, что исполнительница собирается дать концерт в Москве.
По его мнению, Ани Лорак нужно тщательно проверить, так как до сих пор непонятна ее позиция по поводу спецоперации, а также отношение к России в целом.
«

"Считаю, что по Лорак нужно проводить тщательную проверку, так как все основания для этого есть. Позиция у нее до сих пор непонятно какая, с Россией она или с Украиной. Если с Россией, пусть даст обществу понимание, на каком она стуле сегодня сидит, а то пока только отговорки, что у неё мама там и родственники, и она не может принять никакого решения. Бред полный", – написал Бородин.

Подключили власти

Позже в СМИ появилась информация, что Виталий Бородин написал письмо Андрею Воробьеву, губернатору Московской области с просьбой отменить шоу Лорак, запланированное на 27 сентября в Crocus City Hall.
Отмечается, что в обращении общественник указывает, что "нет никаких гарантий, что доходы от концертов Ани Лорак не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян".
Певица Ани Лорак выступает на открытии международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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Губернатор и местные власти на обращение Виталия Бородина пока не отреагировали.

Что думают россияне

Под одним из недавних постов исполнительницы в Instagram*, посвященном предстоящему концерту, пользователи из России оставили множество комментариев с призывом запретить шоу.
«

"На родине, пожалуйста, выступайте. А не у нас в России. Переобуваться начались", "Пусть в Киев едет", "Никакие песни от тебя не ждем", "Она никому в России не нужна", – высказались подписчики.

Негативные комментарии написали и пользователи из Украины, назвав свою соотечественницу "предательницей".

Как отреагировала Ани Лорак

Певица ситуацию пока не комментирует.
В апреле этого года она заявила, что не оказывала финансовую поддержку украинской армии.
«

"Тема военных действий для меня особенная – мой брат погиб в Афганистане, когда мне было девять лет. Я поэтому ничего не буду передавать на военные нужды никогда. Я хочу быть подальше от этого. Я живу творчеством, я далека от политики. Я просто хочу петь", – пояснила исполнительница.

По словам артистки, слухи о ее финансовой помощи ВСУ появились после благотворительного онлайн-концерта. Она отметила, что собирала средства для пострадавших женщин.
Певица Ани Лорак выступает на открытии международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса
22 мая, 11:15
"Я дала благотворительный концерт в своей соцсети в помощь женщинам, которые пострадали. У меня нет средств, чтобы построить дом. Но у меня есть голос. Им была оказана помощь. Я надеюсь, они получили крышу над головой", – добавила тогда Лорак.
После начала СВО артистка не озвучила свою позицию.
Несмотря на это, в марте этого года отменились концерты Лорак в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Произошедшее знаменитость тоже не прокомментировала.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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