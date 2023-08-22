https://ria.ru/20230822/lorak-1891508626.html
Требуют отменить концерт: Ани Лорак снова разозлила россиян
Требуют отменить концерт: Ани Лорак снова разозлила россиян - РИА Новости, 22.08.2023
Требуют отменить концерт: Ани Лорак снова разозлила россиян
Общественники призывают отменить сентябрьский концерт Ани Лорак в Crocus City Hall, приуроченный к 45-летию артистки. Чем певица разозлила россиян — в материале РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:21
2023-08-22T15:21
2023-08-22T15:21
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Общественники призывают отменить сентябрьский концерт Ани Лорак в Crocus City Hall, приуроченный к 45-летию артистки. Чем певица разозлила россиян — в материале РИА Новости. Что говорят общественники Ранее Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией возмутился в своем Telegram-канале тем, что исполнительница собирается дать концерт в Москве. По его мнению, Ани Лорак нужно тщательно проверить, так как до сих пор непонятна ее позиция по поводу спецоперации, а также отношение к России в целом."Считаю, что по Лорак нужно проводить тщательную проверку, так как все основания для этого есть. Позиция у нее до сих пор непонятно какая, с Россией она или с Украиной. Если с Россией, пусть даст обществу понимание, на каком она стуле сегодня сидит, а то пока только отговорки, что у неё мама там и родственники, и она не может принять никакого решения. Бред полный", – написал Бородин.Подключили властиПозже в СМИ появилась информация, что Виталий Бородин написал письмо Андрею Воробьеву, губернатору Московской области с просьбой отменить шоу Лорак, запланированное на 27 сентября в Crocus City Hall. Отмечается, что в обращении общественник указывает, что "нет никаких гарантий, что доходы от концертов Ани Лорак не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян".Губернатор и местные власти на обращение Виталия Бородина пока не отреагировали. Что думают россияне Под одним из недавних постов исполнительницы в Instagram*, посвященном предстоящему концерту, пользователи из России оставили множество комментариев с призывом запретить шоу. "На родине, пожалуйста, выступайте. А не у нас в России. Переобуваться начались", "Пусть в Киев едет", "Никакие песни от тебя не ждем", "Она никому в России не нужна", – высказались подписчики.Негативные комментарии написали и пользователи из Украины, назвав свою соотечественницу "предательницей". Как отреагировала Ани Лорак Певица ситуацию пока не комментирует. В апреле этого года она заявила, что не оказывала финансовую поддержку украинской армии."Тема военных действий для меня особенная – мой брат погиб в Афганистане, когда мне было девять лет. Я поэтому ничего не буду передавать на военные нужды никогда. Я хочу быть подальше от этого. Я живу творчеством, я далека от политики. Я просто хочу петь", – пояснила исполнительница.По словам артистки, слухи о ее финансовой помощи ВСУ появились после благотворительного онлайн-концерта. Она отметила, что собирала средства для пострадавших женщин."Я дала благотворительный концерт в своей соцсети в помощь женщинам, которые пострадали. У меня нет средств, чтобы построить дом. Но у меня есть голос. Им была оказана помощь. Я надеюсь, они получили крышу над головой", – добавила тогда Лорак.После начала СВО артистка не озвучила свою позицию. Несмотря на это, в марте этого года отменились концерты Лорак в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Произошедшее знаменитость тоже не прокомментировала. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ани лорак, новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва, россия, украина
Шоубиз, Ани Лорак, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Москва, Россия, Украина
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Общественники призывают отменить сентябрьский концерт Ани Лорак в Crocus City Hall, приуроченный к 45-летию артистки. Чем певица разозлила россиян — в материале РИА Новости.
Что говорят общественники
Ранее Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией возмутился
в своем Telegram-канале тем, что исполнительница собирается дать концерт в Москве.
По его мнению, Ани Лорак нужно тщательно проверить, так как до сих пор непонятна ее позиция по поводу спецоперации, а также отношение к России в целом.
«
"Считаю, что по Лорак нужно проводить тщательную проверку, так как все основания для этого есть. Позиция у нее до сих пор непонятно какая, с Россией она или с Украиной. Если с Россией, пусть даст обществу понимание, на каком она стуле сегодня сидит, а то пока только отговорки, что у неё мама там и родственники, и она не может принять никакого решения. Бред полный", – написал Бородин.
Позже в СМИ появилась
информация, что Виталий Бородин написал письмо Андрею Воробьеву, губернатору Московской области с просьбой отменить шоу Лорак, запланированное на 27 сентября в Crocus City Hall.
Отмечается, что в обращении общественник указывает, что "нет никаких гарантий, что доходы от концертов Ани Лорак не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян".
В Турции из-за украинцев отменили концерт Ани Лорак
Губернатор и местные власти на обращение Виталия Бородина пока не отреагировали.
Под одним из недавних постов исполнительницы в Instagram*, посвященном предстоящему концерту, пользователи из России оставили множество комментариев с призывом запретить шоу.
«
"На родине, пожалуйста, выступайте. А не у нас в России. Переобуваться начались", "Пусть в Киев едет", "Никакие песни от тебя не ждем", "Она никому в России не нужна", – высказались подписчики.
Негативные комментарии написали и пользователи из Украины, назвав свою соотечественницу "предательницей".
Как отреагировала Ани Лорак
Певица ситуацию пока не комментирует.
В апреле этого года она заявила
, что не оказывала финансовую поддержку украинской армии.
«
"Тема военных действий для меня особенная – мой брат погиб в Афганистане, когда мне было девять лет. Я поэтому ничего не буду передавать на военные нужды никогда. Я хочу быть подальше от этого. Я живу творчеством, я далека от политики. Я просто хочу петь", – пояснила исполнительница.
По словам артистки, слухи о ее финансовой помощи ВСУ появились после благотворительного онлайн-концерта. Она отметила, что собирала средства для пострадавших женщин.
Ани Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса
"Я дала благотворительный концерт в своей соцсети в помощь женщинам, которые пострадали. У меня нет средств, чтобы построить дом. Но у меня есть голос. Им была оказана помощь. Я надеюсь, они получили крышу над головой", – добавила тогда Лорак.
После начала СВО артистка не озвучила свою позицию.
Несмотря на это, в марте этого года отменились
концерты Лорак в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Произошедшее знаменитость тоже не прокомментировала.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ани Лорак и Игорь Крутой вошли в состав жюри шоу "Ты супер!"