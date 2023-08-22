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В Россию прекратят поставки "Зепатира", подтвердил Росздравнадзор - РИА Новости, 22.08.2023
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12:37 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/gepatit-1891483291.html
В Россию прекратят поставки "Зепатира", подтвердил Росздравнадзор
В Россию прекратят поставки "Зепатира", подтвердил Росздравнадзор - РИА Новости, 22.08.2023
В Россию прекратят поставки "Зепатира", подтвердил Росздравнадзор
Росздравнадзор в начале июля получил уведомление о прекращении поставок препарата от гепатита С "Зепатира", данное решение не повлияет на поставки лекарства в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:37
2023-08-22T12:37
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Росздравнадзор в начале июля получил уведомление о прекращении поставок препарата от гепатита С "Зепатира", данное решение не повлияет на поставки лекарства в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию "Зепатира" — одного из самых востребованных препаратов против гепатита С. "Письмо прислали 07.07.2023. В письме указано, что данное решение не повлияет на поставки препарата, запланированные в 2024 году", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия
В Россию прекратят поставки "Зепатира", подтвердил Росздравнадзор

Росздравнадзор: в Россию прекратят поставки препарата от гепатита С "Зепатира"

© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka WozniakФармацевт смотрит лекарства
Фармацевт смотрит лекарства - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka Wozniak
Фармацевт смотрит лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Росздравнадзор в начале июля получил уведомление о прекращении поставок препарата от гепатита С "Зепатира", данное решение не повлияет на поставки лекарства в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию "Зепатира" — одного из самых востребованных препаратов против гепатита С.
"Письмо прислали 07.07.2023. В письме указано, что данное решение не повлияет на поставки препарата, запланированные в 2024 году", - говорится в сообщении.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Россия
 
 
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