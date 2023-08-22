https://ria.ru/20230822/gepatit-1891483291.html

В Россию прекратят поставки "Зепатира", подтвердил Росздравнадзор

В Россию прекратят поставки "Зепатира", подтвердил Росздравнадзор - РИА Новости, 22.08.2023

В Россию прекратят поставки "Зепатира", подтвердил Росздравнадзор

Росздравнадзор в начале июля получил уведомление о прекращении поставок препарата от гепатита С "Зепатира", данное решение не повлияет на поставки лекарства в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:37

2023-08-22T12:37

2023-08-22T12:37

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Росздравнадзор в начале июля получил уведомление о прекращении поставок препарата от гепатита С "Зепатира", данное решение не повлияет на поставки лекарства в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию "Зепатира" — одного из самых востребованных препаратов против гепатита С. "Письмо прислали 07.07.2023. В письме указано, что данное решение не повлияет на поставки препарата, запланированные в 2024 году", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230808/nauka-1887933754.html

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия