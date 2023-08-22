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СМИ: фармгигант из США прекратит поставки в Россию важного лекарства - РИА Новости, 22.08.2023
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12:27 22.08.2023 (обновлено: 13:25 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/gepatit-1891480746.html
СМИ: фармгигант из США прекратит поставки в Россию важного лекарства
СМИ: фармгигант из США прекратит поставки в Россию важного лекарства - РИА Новости, 22.08.2023
СМИ: фармгигант из США прекратит поставки в Россию важного лекарства
Американский производитель лекарств MSD объявил о прекращении поставок препарата против гепатита С, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:27
2023-08-22T13:25
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американский производитель лекарств MSD объявил о прекращении поставок препарата против гепатита С, пишет "Коммерсант".Газета сослалась на письмо Минздрава, которое ведомство впоследствии отозвало. В нем говорится, что министерство предупредило федеральные медучреждения о прекращении поставок и производства в стране некоторых лекарств, в том числе "Зепатира".При этом в Росздравнадзоре подтвердили изданию эту информацию. Газета уточнила, что решение по препарату "Зепатир" не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году.В августе в России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Теперь в него входят более 800 медикаментов, цены на них регулируют власти. Так, для лекарства, применяемого в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С глекапревир+пибрентасвира, добавили гранулы, покрытые оболочкой.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Общество
СМИ: фармгигант из США прекратит поставки в Россию важного лекарства

“Ъ”: американская MSD прекратит поставки лекарства от гепатита С в Россию

© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт держит в руках лекарства
Фармацевт держит в руках лекарства - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт держит в руках лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американский производитель лекарств MSD объявил о прекращении поставок препарата против гепатита С, пишет "Коммерсант".
Газета сослалась на письмо Минздрава, которое ведомство впоследствии отозвало. В нем говорится, что министерство предупредило федеральные медучреждения о прекращении поставок и производства в стране некоторых лекарств, в том числе "Зепатира".
При этом в Росздравнадзоре подтвердили изданию эту информацию. Газета уточнила, что решение по препарату "Зепатир" не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году.
В августе в России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Теперь в него входят более 800 медикаментов, цены на них регулируют власти. Так, для лекарства, применяемого в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С глекапревир+пибрентасвира, добавили гранулы, покрытые оболочкой.
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Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
 
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