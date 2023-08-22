https://ria.ru/20230822/gepatit-1891480746.html

СМИ: фармгигант из США прекратит поставки в Россию важного лекарства

СМИ: фармгигант из США прекратит поставки в Россию важного лекарства - РИА Новости, 22.08.2023

СМИ: фармгигант из США прекратит поставки в Россию важного лекарства

Американский производитель лекарств MSD объявил о прекращении поставок препарата против гепатита С, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:27

2023-08-22T12:27

2023-08-22T13:25

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американский производитель лекарств MSD объявил о прекращении поставок препарата против гепатита С, пишет "Коммерсант".Газета сослалась на письмо Минздрава, которое ведомство впоследствии отозвало. В нем говорится, что министерство предупредило федеральные медучреждения о прекращении поставок и производства в стране некоторых лекарств, в том числе "Зепатира".При этом в Росздравнадзоре подтвердили изданию эту информацию. Газета уточнила, что решение по препарату "Зепатир" не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году.В августе в России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Теперь в него входят более 800 медикаментов, цены на них регулируют власти. Так, для лекарства, применяемого в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С глекапревир+пибрентасвира, добавили гранулы, покрытые оболочкой.

https://ria.ru/20230808/nauka-1887933754.html

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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество