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Пасечник поздравил жителей ЛНР с Днем государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2023
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12:02 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/flag-1891474247.html
Пасечник поздравил жителей ЛНР с Днем государственного флага России
Пасечник поздравил жителей ЛНР с Днем государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2023
Пасечник поздравил жителей ЛНР с Днем государственного флага России
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале поздравил жителей республики с Днем государственного флага России. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:02
2023-08-22T12:02
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
донбасс
общество
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале поздравил жителей республики с Днем государственного флага России. "Уважаемые жители Луганской Народной Республики! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем государственного флага Российской Федерации!" - написал Пасечник. Он отметил, что День флага символизирует единение, силу духа народа, его несгибаемый характер, отражает традиции и менталитет жителей республики. "Для Луганщины государственный флаг – это еще и олицетворение свободы, которую принесла Россия на землю Донбасса. Он вдохновляет наших защитников на героические подвиги и вселяет во всех нас чувство гордости за то, что сегодня Луганская Народная Республика – неотъемлемая часть большой страны", - добавил Пасечник. Он подчеркнул, что важно передавать подрастающему поколению любовь и бережное отношение к символам российской государственности. Пасечник также пожелал всем жителям России счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой. День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.
https://ria.ru/20230822/flag-1891472660.html
https://ria.ru/20230822/pozdravlenie-1891438393.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, россия, донбасс, общество
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия, Донбасс, Общество
Пасечник поздравил жителей ЛНР с Днем государственного флага России

Врио главы ЛНР Пасечник назвал государственный флаг олицетворением свободы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале поздравил жителей республики с Днем государственного флага России.
"Уважаемые жители Луганской Народной Республики! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем государственного флага Российской Федерации!" - написал Пасечник.
Российский флаг в честь праздника торжественно подняли на одной из главных площадей Луганска
Российский флаг подняли на главной площади Луганска
11:57
Он отметил, что День флага символизирует единение, силу духа народа, его несгибаемый характер, отражает традиции и менталитет жителей республики.
«
"Для Луганщины государственный флаг – это еще и олицетворение свободы, которую принесла Россия на землю Донбасса. Он вдохновляет наших защитников на героические подвиги и вселяет во всех нас чувство гордости за то, что сегодня Луганская Народная Республика – неотъемлемая часть большой страны", - добавил Пасечник.
Он подчеркнул, что важно передавать подрастающему поколению любовь и бережное отношение к символам российской государственности. Пасечник также пожелал всем жителям России счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.
День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.
Поздравление с Днем Государственного флага с МКС
Поздравление с Днем Государственного флага с МКС
09:25
 
Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРоссияДонбассОбщество
 
 
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