https://ria.ru/20230822/flag-1891474247.html

Пасечник поздравил жителей ЛНР с Днем государственного флага России

Пасечник поздравил жителей ЛНР с Днем государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2023

Пасечник поздравил жителей ЛНР с Днем государственного флага России

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале поздравил жителей республики с Днем государственного флага России. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:02

2023-08-22T12:02

2023-08-22T12:02

луганская народная республика

леонид пасечник

россия

донбасс

общество

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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале поздравил жителей республики с Днем государственного флага России. "Уважаемые жители Луганской Народной Республики! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем государственного флага Российской Федерации!" - написал Пасечник. Он отметил, что День флага символизирует единение, силу духа народа, его несгибаемый характер, отражает традиции и менталитет жителей республики. "Для Луганщины государственный флаг – это еще и олицетворение свободы, которую принесла Россия на землю Донбасса. Он вдохновляет наших защитников на героические подвиги и вселяет во всех нас чувство гордости за то, что сегодня Луганская Народная Республика – неотъемлемая часть большой страны", - добавил Пасечник. Он подчеркнул, что важно передавать подрастающему поколению любовь и бережное отношение к символам российской государственности. Пасечник также пожелал всем жителям России счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой. День государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.

https://ria.ru/20230822/flag-1891472660.html

https://ria.ru/20230822/pozdravlenie-1891438393.html

луганская народная республика

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, леонид пасечник, россия, донбасс, общество