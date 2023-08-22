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СМИ: Эрдоган посетит с визитом Россию для переговоров с Путиным - РИА Новости, 22.08.2023
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13:35 22.08.2023 (обновлено: 15:27 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/erdogan-1891496336.html
СМИ: Эрдоган посетит с визитом Россию для переговоров с Путиным
СМИ: Эрдоган посетит с визитом Россию для переговоров с Путиным - РИА Новости, 22.08.2023
СМИ: Эрдоган посетит с визитом Россию для переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:35
2023-08-22T15:27
россия
реджеп тайип эрдоган
в мире
турция
владимир путин
украина
хакан фидан
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АНКАРА, 22 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.&quot;По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о зерновом коридоре&quot;, — говорится в публикации.По данным издания, главы государств обсудят перспективы зерновой сделки, и предстоящая встреча имеет решающее значение в этом вопросе."Утверждается, что Турция считает новый маршрут без России "нездоровым". Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию", — указано в материале.О возможном приезде Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным ранее во вторник сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. По его словам, даты встречи пока неизвестны — все будет зависеть от графиков двух президентов. Главная цель Анкары — добиться устойчивого прекращения огня и возобновления мирных переговоров, добавил собеседник агентства. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшее время точно определиться по месту и срокам двусторонней встречи. По его словам, в повестке двух лидеров — двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. В свою очередь, Эрдоган сообщил журналистам, что рассчитывает на встречу с Путиным лицом к лицу в сентябре, если позволит "загруженный график".
https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891432230.html
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россия, реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, владимир путин, украина, хакан фидан
Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Турция, Владимир Путин, Украина, Хакан Фидан
СМИ: Эрдоган посетит с визитом Россию для переговоров с Путиным

Yeni Şafak: Эрдоган приедет в Россию для обсуждения зерновой сделки с Путиным

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 22 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.
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"По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о зерновом коридоре", — говорится в публикации.

По данным издания, главы государств обсудят перспективы зерновой сделки, и предстоящая встреча имеет решающее значение в этом вопросе.
"Утверждается, что Турция считает новый маршрут без России "нездоровым". Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию", — указано в материале.
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Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления, так как условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись, в том числе снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

О возможном приезде Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным ранее во вторник сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. По его словам, даты встречи пока неизвестны — все будет зависеть от графиков двух президентов. Главная цель Анкары — добиться устойчивого прекращения огня и возобновления мирных переговоров, добавил собеседник агентства.
Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшее время точно определиться по месту и срокам двусторонней встречи. По его словам, в повестке двух лидеров — двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. В свою очередь, Эрдоган сообщил журналистам, что рассчитывает на встречу с Путиным лицом к лицу в сентябре, если позволит "загруженный график".
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