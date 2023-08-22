СМИ: Эрдоган посетит с визитом Россию для переговоров с Путиным
Yeni Şafak: Эрдоган приедет в Россию для обсуждения зерновой сделки с Путиным
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 22 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.
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"По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о зерновом коридоре", — говорится в публикации.
По данным издания, главы государств обсудят перспективы зерновой сделки, и предстоящая встреча имеет решающее значение в этом вопросе.
"Утверждается, что Турция считает новый маршрут без России "нездоровым". Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию", — указано в материале.
Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления, так как условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись, в том числе снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
О возможном приезде Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным ранее во вторник сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. По его словам, даты встречи пока неизвестны — все будет зависеть от графиков двух президентов. Главная цель Анкары — добиться устойчивого прекращения огня и возобновления мирных переговоров, добавил собеседник агентства.
Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшее время точно определиться по месту и срокам двусторонней встречи. По его словам, в повестке двух лидеров — двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. В свою очередь, Эрдоган сообщил журналистам, что рассчитывает на встречу с Путиным лицом к лицу в сентябре, если позволит "загруженный график".