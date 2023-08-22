https://ria.ru/20230822/erdogan-1891496336.html

СМИ: Эрдоган посетит с визитом Россию для переговоров с Путиным

СМИ: Эрдоган посетит с визитом Россию для переговоров с Путиным - РИА Новости, 22.08.2023

СМИ: Эрдоган посетит с визитом Россию для переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:35

2023-08-22T13:35

2023-08-22T15:27

россия

реджеп тайип эрдоган

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турция

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украина

хакан фидан

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АНКАРА, 22 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера."По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о зерновом коридоре", — говорится в публикации.По данным издания, главы государств обсудят перспективы зерновой сделки, и предстоящая встреча имеет решающее значение в этом вопросе."Утверждается, что Турция считает новый маршрут без России "нездоровым". Советник президента Акиф Чагатай Кылыч отправляется на Украину, а министр иностранных дел Хакан Фидан, как ожидается, посетит Украину и Россию", — указано в материале.О возможном приезде Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным ранее во вторник сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. По его словам, даты встречи пока неизвестны — все будет зависеть от графиков двух президентов. Главная цель Анкары — добиться устойчивого прекращения огня и возобновления мирных переговоров, добавил собеседник агентства. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшее время точно определиться по месту и срокам двусторонней встречи. По его словам, в повестке двух лидеров — двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. В свою очередь, Эрдоган сообщил журналистам, что рассчитывает на встречу с Путиным лицом к лицу в сентябре, если позволит "загруженный график".

https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891432230.html

https://ria.ru/20230819/otnosheniya-1890985000.html

россия

турция

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россия, реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, владимир путин, украина, хакан фидан