https://ria.ru/20230821/putin-1891275873.html
Эрдоган надеется на встречу с Путиным в сентябре
Эрдоган надеется на встречу с Путиным в сентябре - РИА Новости, 21.08.2023
Эрдоган надеется на встречу с Путиным в сентябре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "лицом к лицу" в сентябре. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:03
2023-08-21T14:03
2023-08-21T16:57
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АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "лицом к лицу" в сентябре. "В сентябре пройдет встреча "Большой двадцатки" в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Венгрии, отвечая на вопрос о наличии конкретной даты переговоров с российским лидером. Как пишет турецкое агентство Anadolu, турецкий президент хотел бы обсудить "Черноморскую зерновую инициативу".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
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турция, индия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сша, оон
Турция, Индия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, США, ООН
Эрдоган надеется на встречу с Путиным в сентябре
Эрдоган захотел в сентябре лично обсудить с Путиным зерновую сделку