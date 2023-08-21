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Эрдоган надеется на встречу с Путиным в сентябре - РИА Новости, 21.08.2023
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14:03 21.08.2023 (обновлено: 16:57 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/putin-1891275873.html
Эрдоган надеется на встречу с Путиным в сентябре
Эрдоган надеется на встречу с Путиным в сентябре - РИА Новости, 21.08.2023
Эрдоган надеется на встречу с Путиным в сентябре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "лицом к лицу" в сентябре. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:03
2023-08-21T16:57
турция
индия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "лицом к лицу" в сентябре. "В сентябре пройдет встреча "Большой двадцатки" в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Венгрии, отвечая на вопрос о наличии конкретной даты переговоров с российским лидером. Как пишет турецкое агентство Anadolu, турецкий президент хотел бы обсудить "Черноморскую зерновую инициативу".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
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турция, индия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сша, оон
Турция, Индия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, США, ООН
Эрдоган надеется на встречу с Путиным в сентябре

Эрдоган захотел в сентябре лично обсудить с Путиным зерновую сделку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "лицом к лицу" в сентябре.
"В сентябре пройдет встреча "Большой двадцатки" в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Венгрии, отвечая на вопрос о наличии конкретной даты переговоров с российским лидером.
Как пишет турецкое агентство Anadolu, турецкий президент хотел бы обсудить "Черноморскую зерновую инициативу".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров - двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре. 28 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Эрдоган изменил Турцию. И сохранил власть
28 мая, 21:04
 
ТурцияИндияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСШАООН
 
 
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