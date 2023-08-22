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В Египте выявили два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" - РИА Новости, 22.08.2023
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19:13 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/covid-1891591729.html
В Египте выявили два случая нового варианта COVID-19 "Эрис"
В Египте выявили два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" - РИА Новости, 22.08.2023
В Египте выявили два случая нового варианта COVID-19 "Эрис"
Первые два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" выявлены в Египте, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:13
2023-08-22T19:13
в мире
египет
воз
здоровье - общество
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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Первые два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" выявлены в Египте, сообщило министерство здравоохранения страны. "Результаты анализов из центров, отслеживающих болезни, похожие на грипп, острые респираторные заболевания и пневмонию, подтверждают два положительных случая варианта COVID-19 EG-5.2", - говорится в заявлении египетского минздрава. Министерство отметило, что в обоих случаях наблюдаются легкие симптомы, пациенты выздоравливают. Ранее в ВОЗ заявили, что новый вариант COVID-19, EG.5, получивший в прессе название "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.
https://ria.ru/20230822/koronavirus-1891539050.html
https://ria.ru/20230821/zabolevaniya-1891396115.html
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в мире, египет, воз, здоровье - общество
В мире, Египет, ВОЗ, Здоровье - Общество
В Египте выявили два случая нового варианта COVID-19 "Эрис"

В Египте выявили первые два случая нового варианта COVID-19 "Эрис"

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Первые два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" выявлены в Египте, сообщило министерство здравоохранения страны.
«
"Результаты анализов из центров, отслеживающих болезни, похожие на грипп, острые респираторные заболевания и пневмонию, подтверждают два положительных случая варианта COVID-19 EG-5.2", - говорится в заявлении египетского минздрава.
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