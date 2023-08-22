https://ria.ru/20230822/covid-1891591729.html
В Египте выявили два случая нового варианта COVID-19 "Эрис"
В Египте выявили два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" - РИА Новости, 22.08.2023
В Египте выявили два случая нового варианта COVID-19 "Эрис"
Первые два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" выявлены в Египте, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:13
2023-08-22T19:13
2023-08-22T19:13
в мире
египет
воз
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872630044_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_6cbd6aa395d4883c436800f0306b5a2f.jpg
КАИР, 22 авг - РИА Новости. Первые два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" выявлены в Египте, сообщило министерство здравоохранения страны. "Результаты анализов из центров, отслеживающих болезни, похожие на грипп, острые респираторные заболевания и пневмонию, подтверждают два положительных случая варианта COVID-19 EG-5.2", - говорится в заявлении египетского минздрава. Министерство отметило, что в обоих случаях наблюдаются легкие симптомы, пациенты выздоравливают. Ранее в ВОЗ заявили, что новый вариант COVID-19, EG.5, получивший в прессе название "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.
https://ria.ru/20230822/koronavirus-1891539050.html
https://ria.ru/20230821/zabolevaniya-1891396115.html
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872630044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15deacfe9c6bf1ab67ada6229825e138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, воз, здоровье - общество
В мире, Египет, ВОЗ, Здоровье - Общество
В Египте выявили два случая нового варианта COVID-19 "Эрис"
В Египте выявили первые два случая нового варианта COVID-19 "Эрис"