https://ria.ru/20230822/covid-1891591729.html

В Египте выявили два случая нового варианта COVID-19 "Эрис"

В Египте выявили два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" - РИА Новости, 22.08.2023

В Египте выявили два случая нового варианта COVID-19 "Эрис"

Первые два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" выявлены в Египте, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:13

2023-08-22T19:13

2023-08-22T19:13

в мире

египет

воз

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872630044_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_6cbd6aa395d4883c436800f0306b5a2f.jpg

КАИР, 22 авг - РИА Новости. Первые два случая нового варианта COVID-19 "Эрис" выявлены в Египте, сообщило министерство здравоохранения страны. "Результаты анализов из центров, отслеживающих болезни, похожие на грипп, острые респираторные заболевания и пневмонию, подтверждают два положительных случая варианта COVID-19 EG-5.2", - говорится в заявлении египетского минздрава. Министерство отметило, что в обоих случаях наблюдаются легкие симптомы, пациенты выздоравливают. Ранее в ВОЗ заявили, что новый вариант COVID-19, EG.5, получивший в прессе название "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, но на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.

https://ria.ru/20230822/koronavirus-1891539050.html

https://ria.ru/20230821/zabolevaniya-1891396115.html

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, египет, воз, здоровье - общество