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Китай приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.08.2023
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21:20 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/briks-1891612481.html
Китай приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС, заявил Си Цзиньпин
Китай приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.08.2023
Китай приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС, заявил Си Цзиньпин
Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T21:20
2023-08-22T21:20
в мире
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россия
индия
си цзиньпин
сергей лавров
владимир путин
брикс
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао. "Сегодня страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке не для того, чтобы выбирать сторону или участвовать в блоковой конфронтации, а для создания масштабной структуры мирного развития. Я рад видеть, что более 20 стран уже действительно стучатся в двери БРИКС. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС", - заявил Си Цзиньпин. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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в мире, китай, россия, индия, си цзиньпин, сергей лавров, владимир путин, брикс
В мире, Китай, Россия, Индия, Си Цзиньпин, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Китай приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР
Участники бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.
«
"Сегодня страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке не для того, чтобы выбирать сторону или участвовать в блоковой конфронтации, а для создания масштабной структуры мирного развития. Я рад видеть, что более 20 стран уже действительно стучатся в двери БРИКС. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС", - заявил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продвигать многополярность мира
Вчера, 19:55
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
В миреКитайРоссияИндияСи ЦзиньпинСергей ЛавровВладимир ПутинБРИКС
 
 
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