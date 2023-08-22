https://ria.ru/20230822/briks-1891612481.html

Китай приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС, заявил Си Цзиньпин

Китай приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.08.2023

Китай приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС, заявил Си Цзиньпин

Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T21:20

2023-08-22T21:20

2023-08-22T21:20

в мире

китай

россия

индия

си цзиньпин

сергей лавров

владимир путин

брикс

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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао. "Сегодня страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке не для того, чтобы выбирать сторону или участвовать в блоковой конфронтации, а для создания масштабной структуры мирного развития. Я рад видеть, что более 20 стран уже действительно стучатся в двери БРИКС. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС", - заявил Си Цзиньпин. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230822/mnogopolyarnost-1891601350.html

китай

россия

индия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, россия, индия, си цзиньпин, сергей лавров, владимир путин, брикс