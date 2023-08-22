https://ria.ru/20230822/briks-1891612481.html
Китай приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС, заявил Си Цзиньпин
Китай приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.08.2023
Китай приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС, заявил Си Цзиньпин
Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T21:20
2023-08-22T21:20
2023-08-22T21:20
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао. "Сегодня страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке не для того, чтобы выбирать сторону или участвовать в блоковой конфронтации, а для создания масштабной структуры мирного развития. Я рад видеть, что более 20 стран уже действительно стучатся в двери БРИКС. Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС", - заявил Си Цзиньпин. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, индия, си цзиньпин, сергей лавров, владимир путин, брикс
В мире, Китай, Россия, Индия, Си Цзиньпин, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Китай приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС