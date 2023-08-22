Саммит БРИКС укрепит сотрудничество в объединении, считает Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: саммит БРИКС улучшит механизм сотрудничества в объединении
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Открывающийся во вторник саммит БРИКС станет важным этапом в развитии механизма сотрудничества в объединении, а также поднимет на более высокий уровень единство развивающихся стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин после прибытия в Йоханнесбург.
Си Цзиньпин накануне прибыл в ЮАР с государственным визитом и для участия в XV саммите стран БРИКС.
"Я очень рад вновь посетить Южную Африку, надеюсь, мы проведем с вами обстоятельный обмен мнениями по вопросам углубления отношений Китая и ЮАР, а также по вопросам, представляющим общий интерес", - заявил Си Цзиньпин президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, который встречал его у трапа самолета.
В письменном заявлении, текст которого приводит МИД КНР, Си Цзиньпин отметил, что укрепление и развитие отношений Китая и ЮАР не только несет пользу народам двух стран, но также привносит больше стабильности в неспокойный мир. "Будучи важной платформой сотрудничества стран с формирующимися рынками и крупных развивающихся стран, механизм сотрудничества БРИКС стал конструктивной силой, способствующей мировому экономическому росту, совершенствованию глобального управления и демократизации международных отношений", - указал китайский лидер.
Он уверен, что "нынешний саммит лидеров стран БРИКС станет важным этапом в развитии механизма сотрудничества БРИКС, поднимет на более высокий уровень единство и сотрудничество развивающихся стран".
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.