Китай может начать соперничество БРИКС и G7, пишут СМИ
FT: Китай может призвать группу БРИКС стать соперником группы G7
Символика БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Китай может призвать союз стран БРИКС стать соперником группы G7, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.
Как отмечает издание, Китай подтолкнет блок развивающихся рынков БРИКС к тому, чтобы он стал полноценным соперником G7, поскольку лидеры стран собираются обсудить "крупнейшее расширение" группы за более чем десятилетие.
"Если мы расширим БРИКС, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как и на G7, тогда наш коллективный голос в мире станет сильнее", - цитирует газета неназванного китайского чиновника.
Издание подчеркивает, что между Китаем и Индией нарастает напряженность по поводу цели расширения БРИКС.
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"Напряженность (между Китаем и Индией - ред.) возрастает по поводу того, должен ли союз БРИКС быть... клубом, защищающим экономические интересы развивающихся стран, или политической силой, которая открыто бросает вызов Западу", - отмечает издание со ссылкой на источники, знакомые с позициями КНР и Индией.
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник отправляется с государственным визитом в ЮАР, где также примет участие в XV саммите стран БРИКС. Визит пройдет с 21 по 24 августа по приглашению президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.