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В Петербурге выписали из больницы младенца, родившегося с весом 320 граммов - РИА Новости, 21.08.2023
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19:11 21.08.2023 (обновлено: 19:16 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/mladenets-1891382055.html
В Петербурге выписали из больницы младенца, родившегося с весом 320 граммов
В Петербурге выписали из больницы младенца, родившегося с весом 320 граммов - РИА Новости, 21.08.2023
В Петербурге выписали из больницы младенца, родившегося с весом 320 граммов
Из Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий выписали младенца, родившегося с весом 320... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T19:11
2023-08-21T19:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — РИА Новости. Из Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий выписали младенца, родившегося с весом 320 граммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.&quot;Да, такой младенец лежал у нас с января, он весил 320 граммов. Но в августе, примерно неделю или две назад, он выписан из больницы&quot;, — сказал собеседник агентства.Ребенок родился на 22-ой неделе беременности и более полугода находился на лечении. Благодаря помощи врачей, он подрос, набрал вес, начал самостоятельно дышать и есть.
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здоровье - общество, санкт-петербург, россия
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В Петербурге выписали из больницы младенца, родившегося с весом 320 граммов

В Петербурге выписали из больницы младенца, родившегося с весом 320 граммов

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкДетская клиническая больница
Детская клиническая больница - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Детская клиническая больница. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — РИА Новости. Из Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий выписали младенца, родившегося с весом 320 граммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
«

"Да, такой младенец лежал у нас с января, он весил 320 граммов. Но в августе, примерно неделю или две назад, он выписан из больницы", — сказал собеседник агентства.

Ребенок родился на 22-ой неделе беременности и более полугода находился на лечении. Благодаря помощи врачей, он подрос, набрал вес, начал самостоятельно дышать и есть.
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