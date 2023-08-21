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В Петербурге выписали из больницы младенца, родившегося с весом 320 граммов

В Петербурге выписали из больницы младенца, родившегося с весом 320 граммов - РИА Новости, 21.08.2023

В Петербурге выписали из больницы младенца, родившегося с весом 320 граммов

Из Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий выписали младенца, родившегося с весом 320... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T19:11

2023-08-21T19:11

2023-08-21T19:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — РИА Новости. Из Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий выписали младенца, родившегося с весом 320 граммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы."Да, такой младенец лежал у нас с января, он весил 320 граммов. Но в августе, примерно неделю или две назад, он выписан из больницы", — сказал собеседник агентства.Ребенок родился на 22-ой неделе беременности и более полугода находился на лечении. Благодаря помощи врачей, он подрос, набрал вес, начал самостоятельно дышать и есть.

https://ria.ru/20230804/novorozhdennye-1888122229.html

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здоровье - общество, санкт-петербург, россия