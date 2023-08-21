https://ria.ru/20230821/mironov-1891330472.html

Миронов призвал отложить электронную маркировку лекарств

Миронов призвал отложить электронную маркировку лекарств - РИА Новости, 21.08.2023

Миронов призвал отложить электронную маркировку лекарств

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем телеграм-канале призвал правительство отложить введение электронной маркировки... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:32

2023-08-21T16:32

2023-08-21T16:32

общество

здоровье - общество

сергей миронов

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем телеграм-канале призвал правительство отложить введение электронной маркировки лекарств до тех пор, пока не будут созданы все условия для снабжения ими населения. С 1 сентября аптеки при продаже ряда рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта, однако такая норма будет касаться не всех лекарств, сообщила ранее пресс-служба Росздравнадзора. В сообщении Росздравнадзора подчеркивается, что норма будет касаться льготных лекарств, рецептурных препаратов, отпускаемых дистанционно, а также препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. "Призываю правительство отложить введение новых правил до тех пор, пока не будут созданы все условия для эффективного и качественного снабжения населения лекарствами", - написал Миронов. Он уверен, что новые правила приведут к росту цен на лекарства, а в условиях нехватки врачей в стране, дефицит которых только по официальным данным составляет около 25 тысяч человек, у пациентов неизбежно возникнут сложности с получением рецепта. "К новым правилам не готовы ни аптеки, ни система здравоохранения – пострадают миллионы граждан, многие из которых без лекарств жить не могут", - написал Миронов, отметив что к нему поступают множественные обращения взволнованных граждан.

https://ria.ru/20230813/lekarstva-1889759341.html

https://ria.ru/20230817/kuba-1890515741.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)