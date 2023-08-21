https://ria.ru/20230821/mironov-1891330472.html
Миронов призвал отложить электронную маркировку лекарств
Миронов призвал отложить электронную маркировку лекарств - РИА Новости, 21.08.2023
Миронов призвал отложить электронную маркировку лекарств
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем телеграм-канале призвал правительство отложить введение электронной маркировки... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:32
2023-08-21T16:32
2023-08-21T16:32
общество
здоровье - общество
сергей миронов
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем телеграм-канале призвал правительство отложить введение электронной маркировки лекарств до тех пор, пока не будут созданы все условия для снабжения ими населения. С 1 сентября аптеки при продаже ряда рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта, однако такая норма будет касаться не всех лекарств, сообщила ранее пресс-служба Росздравнадзора. В сообщении Росздравнадзора подчеркивается, что норма будет касаться льготных лекарств, рецептурных препаратов, отпускаемых дистанционно, а также препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. "Призываю правительство отложить введение новых правил до тех пор, пока не будут созданы все условия для эффективного и качественного снабжения населения лекарствами", - написал Миронов. Он уверен, что новые правила приведут к росту цен на лекарства, а в условиях нехватки врачей в стране, дефицит которых только по официальным данным составляет около 25 тысяч человек, у пациентов неизбежно возникнут сложности с получением рецепта. "К новым правилам не готовы ни аптеки, ни система здравоохранения – пострадают миллионы граждан, многие из которых без лекарств жить не могут", - написал Миронов, отметив что к нему поступают множественные обращения взволнованных граждан.
https://ria.ru/20230813/lekarstva-1889759341.html
https://ria.ru/20230817/kuba-1890515741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Сергей Миронов, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Миронов призвал отложить электронную маркировку лекарств
Миронов призвал отложить маркировку лекарств, пока ими не снабдят население
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов в своем телеграм-канале
призвал правительство отложить введение электронной маркировки лекарств до тех пор, пока не будут созданы все условия для снабжения ими населения.
С 1 сентября аптеки при продаже ряда рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта, однако такая норма будет касаться не всех лекарств, сообщила ранее пресс-служба Росздравнадзора
. В сообщении Росздравнадзора подчеркивается, что норма будет касаться льготных лекарств, рецептурных препаратов, отпускаемых дистанционно, а также препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.
В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств
"Призываю правительство отложить введение новых правил до тех пор, пока не будут созданы все условия для эффективного и качественного снабжения населения лекарствами", - написал Миронов.
Он уверен, что новые правила приведут к росту цен на лекарства, а в условиях нехватки врачей в стране, дефицит которых только по официальным данным составляет около 25 тысяч человек, у пациентов неизбежно возникнут сложности с получением рецепта.
"К новым правилам не готовы ни аптеки, ни система здравоохранения – пострадают миллионы граждан, многие из которых без лекарств жить не могут", - написал Миронов, отметив что к нему поступают множественные обращения взволнованных граждан.
Куба получила от России 26 тонн лекарств и медицинских товаров