https://ria.ru/20230821/aeroporty-1891216113.html
Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Нижнем Новгороде
Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 21.08.2023
Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Нижнем Новгороде
Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял девять рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:12
2023-08-21T11:12
2023-08-21T11:12
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_fecddfc4039c5b26467f8cef89719d67.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял девять рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял в качестве запасного девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время семь бортов вылетели. С пассажирами еще двух рейсов работают представители авиакомпаний", – рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что средства РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа в Подмосковье, дрон потерпел крушение, пострадавших нет.Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщали РИА Новости, что ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Корреспондент агентства также передавал, что рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в аэропорту Казани.
https://ria.ru/20230819/dtp-1890994418.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_67013692ccc61c3b04d8f74694c9f47d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, шереметьево (аэропорт), аэрофлот
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот
Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Нижнем Новгороде
Нижегородский аэропорт принял рейсы из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял девять рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял в качестве запасного девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время семь бортов вылетели. С пассажирами еще двух рейсов работают представители авиакомпаний", – рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что средства РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа в Подмосковье, дрон потерпел крушение, пострадавших нет.
Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщали
РИА Новости, что ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Корреспондент агентства также передавал
, что рейс авиакомпании "Аэрофлот
" из Екатеринбурга
вместо московского Шереметьево
приземлился в аэропорту Казани
.
В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой