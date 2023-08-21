https://ria.ru/20230821/aeroporty-1891216113.html

Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Нижнем Новгороде

Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 21.08.2023

Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Нижнем Новгороде

Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял девять рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:12

2023-08-21T11:12

2023-08-21T11:12

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял девять рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял в качестве запасного девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время семь бортов вылетели. С пассажирами еще двух рейсов работают представители авиакомпаний", – рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что средства РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа в Подмосковье, дрон потерпел крушение, пострадавших нет.Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщали РИА Новости, что ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Корреспондент агентства также передавал, что рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в аэропорту Казани.

https://ria.ru/20230819/dtp-1890994418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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