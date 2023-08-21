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Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 21.08.2023
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Туризм
 
11:12 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/aeroporty-1891216113.html
Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Нижнем Новгороде
Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 21.08.2023
Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Нижнем Новгороде
Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял девять рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:12
2023-08-21T11:12
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял девять рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял в качестве запасного девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время семь бортов вылетели. С пассажирами еще двух рейсов работают представители авиакомпаний", – рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что средства РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа в Подмосковье, дрон потерпел крушение, пострадавших нет.Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщали РИА Новости, что ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Корреспондент агентства также передавал, что рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в аэропорту Казани.
https://ria.ru/20230819/dtp-1890994418.html
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Самолеты, летевшие в Москву, приземлились в Нижнем Новгороде

Нижегородский аэропорт принял рейсы из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкНовый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Новый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял девять рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял в качестве запасного девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время семь бортов вылетели. С пассажирами еще двух рейсов работают представители авиакомпаний", – рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что средства РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа в Подмосковье, дрон потерпел крушение, пострадавших нет.
Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщали РИА Новости, что ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Корреспондент агентства также передавал, что рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в аэропорту Казани.
Место ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
В Сочи рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
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