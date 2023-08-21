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Казань приняла четыре рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы - РИА Новости, 21.08.2023
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08:45 21.08.2023 (обновлено: 08:51 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/kazan-1891195034.html
Казань приняла четыре рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы
Казань приняла четыре рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы - РИА Новости, 21.08.2023
Казань приняла четыре рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы
Международный аэропорт "Казань" в понедельник утром принял четыре рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:45
2023-08-21T08:51
внуково (аэропорт)
москва
казань
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
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КАЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Международный аэропорт "Казань" в понедельник утром принял четыре рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что средства РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа в Подмосковье, дрон потерпел крушение, пострадавших нет. Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщали РИА Новости, что ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Корреспондент агентства также передавал, что Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в аэропорту Казани."В период с 07.00 до 08.00 (мск) 21 августа в связи с введенным временным режимом аэропорта Шереметьево международный аэропорт "Казань" принял на запасной аэродром четыре рейса: из Орска, Челябинска и два рейса из Екатеринбурга", - сказал Гатауллин.
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внуково (аэропорт), москва, казань, шереметьево (аэропорт), аэрофлот
Внуково (аэропорт), Москва, Казань, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот
Казань приняла четыре рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы

Казань приняла четыре рейса из-за ограничений на полеты в аэропортах Москвы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Казань"
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международный аэропорт "Казань". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Международный аэропорт "Казань" в понедельник утром принял четыре рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что средства РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа в Подмосковье, дрон потерпел крушение, пострадавших нет. Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщали РИА Новости, что ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Корреспондент агентства также передавал, что Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в аэропорту Казани.
"В период с 07.00 до 08.00 (мск) 21 августа в связи с введенным временным режимом аэропорта Шереметьево международный аэропорт "Казань" принял на запасной аэродром четыре рейса: из Орска, Челябинска и два рейса из Екатеринбурга", - сказал Гатауллин.
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