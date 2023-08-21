https://ria.ru/20230821/kazan-1891195034.html

Казань приняла четыре рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы

Казань приняла четыре рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы - РИА Новости, 21.08.2023

Казань приняла четыре рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы

Международный аэропорт "Казань" в понедельник утром принял четыре рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:45

2023-08-21T08:45

2023-08-21T08:51

внуково (аэропорт)

москва

казань

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

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КАЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Международный аэропорт "Казань" в понедельник утром принял четыре рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что средства РЭБ подавили украинский БПЛА самолетного типа в Подмосковье, дрон потерпел крушение, пострадавших нет. Московские аэропорты Внуково и Домодедово сообщали РИА Новости, что ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Корреспондент агентства также передавал, что Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в аэропорту Казани."В период с 07.00 до 08.00 (мск) 21 августа в связи с введенным временным режимом аэропорта Шереметьево международный аэропорт "Казань" принял на запасной аэродром четыре рейса: из Орска, Челябинска и два рейса из Екатеринбурга", - сказал Гатауллин.

https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891193898.html

москва

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

внуково (аэропорт), москва, казань, шереметьево (аэропорт), аэрофлот