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Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 21.08.2023
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Туризм
 
08:43 21.08.2023 (обновлено: 10:54 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/domodedovo-1891194697.html
Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 21.08.2023
Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" с 8.30 понедельника заработали в штатном режиме после введенных ранее ограничений на прием и вылет самолетов,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:43
2023-08-21T10:54
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
происшествия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" с 8.30 понедельника заработали в штатном режиме после введенных ранее ограничений на прием и вылет самолетов, сообщили РИА Новости в авиагаванях."По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06:26 до 08:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили в "Домодедово"."С 8:30 международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково".
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домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Домодедово и Внуково сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Аэропорт Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" с 8.30 понедельника заработали в штатном режиме после введенных ранее ограничений на прием и вылет самолетов, сообщили РИА Новости в авиагаванях.
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06:26 до 08:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили в "Домодедово".
"С 8:30 международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково".
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