https://ria.ru/20230821/domodedovo-1891194697.html

Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 21.08.2023

Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" с 8.30 понедельника заработали в штатном режиме после введенных ранее ограничений на прием и вылет самолетов,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:43

2023-08-21T08:43

2023-08-21T10:54

домодедово (аэропорт)

внуково (аэропорт)

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новости - туризм

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" с 8.30 понедельника заработали в штатном режиме после введенных ранее ограничений на прием и вылет самолетов, сообщили РИА Новости в авиагаванях."По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06:26 до 08:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили в "Домодедово"."С 8:30 международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково".

https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891193898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия, новости - туризм