https://ria.ru/20230821/domodedovo-1891194697.html
Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 21.08.2023
Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" с 8.30 понедельника заработали в штатном режиме после введенных ранее ограничений на прием и вылет самолетов,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:43
2023-08-21T08:43
2023-08-21T10:54
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" с 8.30 понедельника заработали в штатном режиме после введенных ранее ограничений на прием и вылет самолетов, сообщили РИА Новости в авиагаванях."По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06:26 до 08:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили в "Домодедово"."С 8:30 международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Домодедово и Внуково сообщили о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" с 8.30 понедельника заработали в штатном режиме после введенных ранее ограничений на прием и вылет самолетов, сообщили РИА Новости в авиагаванях.
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06:26 до 08:30. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили в "Домодедово".
"С 8:30 международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково".
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