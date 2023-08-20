https://ria.ru/20230820/zerno-1891123152.html

Идея Sputnik по поставкам зерна бедным странам вошла в документ БРИКС

Идея Sputnik по поставкам зерна бедным странам вошла в документ БРИКС - РИА Новости, 20.08.2023

Идея Sputnik по поставкам зерна бедным странам вошла в документ БРИКС

Предложенный агентством Sputnik пункт о необходимости объективного и полноценного освещения поставок продовольствия беднейшим странам включен в итоговый... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T14:54

2023-08-20T14:54

2023-08-20T14:54

экономика

россия

африка

йоханнесбург

владимир путин

брикс

оон

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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Предложенный агентством Sputnik пункт о необходимости объективного и полноценного освещения поставок продовольствия беднейшим странам включен в итоговый документ медиафорума стран БРИКС, который завершился в воскресенье в Йоханнесбурге в преддверии саммита объединения. На саммите "Россия - Африка" в Петербурге президент РФ Владимир Путин объявил о готовности безвозмездно поставить шести странам Африки (Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее) по 25-50 тысяч тонн зерна. Кроме того, РФ заявила о готовности безвозмездно передать минеральные удобрения беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн удобрений, заблокированных сейчас в европейских портах, пока удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению. "Мы должны обеспечить объективное и всеобъемлющее освещение вопросов глобальной продовольственной безопасности, включая ценообразование и цепочки поставок. Обеспечивая своевременное и точное информирование общества, СМИ стран БРИКС должны вносить совместный вклад в уменьшение ущерба наиболее уязвимым участникам и глобальной продовольственной безопасности", - сказано в итоговом документе медиафорума БРИКС. Россия неоднократно заявляла о необходимости обеспечения поставок российского зерна и удобрений беднейшим странам мира, при этом Москва готова поставлять их на безвозмездной основе. Поставки зерна и удобрений из РФ были важнейшим условием Черноморской инициативы, в которой участвовали также Турция, Украина и ООН. РФ была вынуждена прекратить свое участие в сделке. Как заявил президент Путин, Запад в рамках этой сделки вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. При этом, несмотря на все введенные в отношении российского аграрного экспорта незаконные односторонние санкции, Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 миллиона тонн зерновых, и только за первое полугодие этого года - уже почти 10 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230805/initsativa-1888326368.html

https://ria.ru/20230815/resursy-1890310679.html

россия

африка

йоханнесбург

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экономика, россия, африка, йоханнесбург, владимир путин, брикс, оон