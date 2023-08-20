https://ria.ru/20230820/luna-1891077100.html

Эксперт объяснил, почему "Луна-25" не показала "следы" американцев на Луне

Эксперт объяснил, почему "Луна-25" не показала "следы" американцев на Луне - РИА Новости, 20.08.2023

Эксперт объяснил, почему "Луна-25" не показала "следы" американцев на Луне

Орбита, на которой находится "Луна-25", не позволяет сфотографировать посадочные модули американских космических кораблей "Аполлон", которые подтверждают... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T03:15

2023-08-20T03:15

2023-08-20T14:49

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Орбита, на которой находится "Луна-25", не позволяет сфотографировать посадочные модули американских космических кораблей "Аполлон", которые подтверждают высадку астронавтов США на спутник Земли, такой задачи у аппарата не было, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. "Можно было бы подобрать (орбиту), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе это возможно", — сказал Эйсмонт.По его словам, на той орбите, на которой сейчас находится станция, сфотографировать посадочные модули "Аполлонов" не получится, но в целом "это не сверхзадача". Сторонники "лунного заговора" считают, что никаких пилотируемых экспедиций на Луну не было. В 2009 году, к 40-летнему юбилею высадки человека на Луну, были опубликованы снимки высокого разрешения, выполненные межпланетной станцией Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). На них прекрасно видны не только посадочные модули и элементы оборудования, оставленные экспедициями на поверхности спутника Земли, но и следы лунного автомобиля, а также самих астронавтов. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа. Главная цель миссии — исследовать грунт естественного спутника Земли на наличие льда. Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа. В четверг "Луна-25" сделала первые снимки обратной стороны Луны телевизионными камерами комплекса СТС-Л. В субботу "Роскосмос" сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.

https://ria.ru/20230819/luna-1891004623.html

https://ria.ru/20230818/luna-1890732640.html

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