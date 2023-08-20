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Эксперт объяснил, почему "Луна-25" не показала "следы" американцев на Луне - РИА Новости, 20.08.2023
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Наука
 
03:15 20.08.2023 (обновлено: 14:49 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/luna-1891077100.html
Эксперт объяснил, почему "Луна-25" не показала "следы" американцев на Луне
Эксперт объяснил, почему "Луна-25" не показала "следы" американцев на Луне - РИА Новости, 20.08.2023
Эксперт объяснил, почему "Луна-25" не показала "следы" американцев на Луне
Орбита, на которой находится "Луна-25", не позволяет сфотографировать посадочные модули американских космических кораблей "Аполлон", которые подтверждают... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T03:15
2023-08-20T14:49
наука
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Орбита, на которой находится "Луна-25", не позволяет сфотографировать посадочные модули американских космических кораблей "Аполлон", которые подтверждают высадку астронавтов США на спутник Земли, такой задачи у аппарата не было, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. &quot;Можно было бы подобрать (орбиту), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе это возможно&quot;, — сказал Эйсмонт.По его словам, на той орбите, на которой сейчас находится станция, сфотографировать посадочные модули "Аполлонов" не получится, но в целом "это не сверхзадача". Сторонники "лунного заговора" считают, что никаких пилотируемых экспедиций на Луну не было. В 2009 году, к 40-летнему юбилею высадки человека на Луну, были опубликованы снимки высокого разрешения, выполненные межпланетной станцией Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). На них прекрасно видны не только посадочные модули и элементы оборудования, оставленные экспедициями на поверхности спутника Земли, но и следы лунного автомобиля, а также самих астронавтов. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа. Главная цель миссии — исследовать грунт естественного спутника Земли на наличие льда. Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа. В четверг "Луна-25" сделала первые снимки обратной стороны Луны телевизионными камерами комплекса СТС-Л. В субботу "Роскосмос" сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.
https://ria.ru/20230819/luna-1891004623.html
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Эксперт объяснил, почему "Луна-25" не показала "следы" американцев на Луне

Орбита "Луны-25" не позволяет сфотографировать посадочные модули "Аполлонов" США

© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкАвтоматическая станция "Луна-25"
Автоматическая станция Луна-25
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в медиабанк
Автоматическая станция "Луна-25". Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Орбита, на которой находится "Луна-25", не позволяет сфотографировать посадочные модули американских космических кораблей "Аполлон", которые подтверждают высадку астронавтов США на спутник Земли, такой задачи у аппарата не было, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
«

"Можно было бы подобрать (орбиту), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе это возможно", — сказал Эйсмонт.

По его словам, на той орбите, на которой сейчас находится станция, сфотографировать посадочные модули "Аполлонов" не получится, но в целом "это не сверхзадача".
Сторонники "лунного заговора" считают, что никаких пилотируемых экспедиций на Луну не было.
В 2009 году, к 40-летнему юбилею высадки человека на Луну, были опубликованы снимки высокого разрешения, выполненные межпланетной станцией Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). На них прекрасно видны не только посадочные модули и элементы оборудования, оставленные экспедициями на поверхности спутника Земли, но и следы лунного автомобиля, а также самих астронавтов.
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Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа. Главная цель миссии — исследовать грунт естественного спутника Земли на наличие льда.
Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.
В четверг "Луна-25" сделала первые снимки обратной стороны Луны телевизионными камерами комплекса СТС-Л.
В субботу "Роскосмос" сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами.
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